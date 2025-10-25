राजस्थान की राजधानी जयपुर के पुराने शहर में गंगापोल क्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया. जब शुक्रवार शाम यहां एक घर में बना शीतला माता मंदिर ध्वस्त किया गया. हिन्दू संगठनों के साथ ही हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुन्द भी मौके पर पहुंचे और मंदिर तोड़े जाने पर ऐतराज जताया.

इस मामले की सूचना पर भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और भीड़ को शांत किया. विधायक बालमुकुन्द ने तहरीर देकर मंदिर तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है. उधर घर मालिक द्ववारा बिल्डिंग जर्जर होने का हवाला दिया गया है. साथ ही ये भी कहा कि मूर्ति तोड़ी नहीं गईं बल्कि उन्हें पहले ही नए घर में शिफ्ट कर दिया गया.

निजी जमीन पर है मंदिर

दरअसल, शीतला माता का यह मंदिर गंगापोल क्षेत्र में एक निजी जमीन पर स्थापित था. इलाके के लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था थी. कुछ समय पहले जमीन के मालिक ने पूरी बिल्डिंग दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति को बेच दी. मकान मालिक की तरफ से बिल्डिंग के जर्जर होने का हवाला दिया गया.

विधायक ने बताई साजिश

जयपुर शहर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था के स्थलों को साजिश के तहत जमीदोज किया जा रहा है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मंदिर तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

इलाके के लोगों में गुस्सा

स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मंदिर पूरे इलाके के लोगों के लिए आस्था का केंद्र था. हालांकि मकान मालिक का कहना है कि उनका मंदिर निजी था और मोहल्ले के लोग यहां नहीं आते थे बल्कि उनके ही घर के सदस्य मंदिर में पूजा करते थे. जब मकान बेचा तो अपनी मूर्तियां नए घर में स्थापित कर दी थीं, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.