राजस्थान के बीकानेर में ट्रेनी महिला जज पूजा जनागल के साथ लूट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इंद्रा कॉलोनी में रहने वाले आरोपी कुशाल मेहरा को गिरफ्तार किया है. जबकि उसके साथी नाबालिग को डिटेन किया है. बीकानेर पुलिस ने इस मामले में सौ से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने कुछ युवकों की धरपकड़ करने के बाद एक को गिरफ्तार किया.

इस घटना में शामिल नाबालिग के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अलग से की जा रही है. एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि 21 अक्टूबर की इस घटना के बाद पुलिस ने पहचान के लिए इंद्रा कॉलोनी स्टेंड, प्रताप बस्ती, बल्लभ गार्डन, रामपुरा बस्ती में संभावित स्थानों पर रहने वाले बदमाशों के फोटो लिए. उन्हें ट्रेनी जज को दिखाकर दो लोगों से पूछताछ की गई. इनमें एक युवक कुशाल मेहरा पुत्र मघाराम उम्र 29 साल को गिरफ्तार कर लिया.

कुशाल मेहरा और नाबालिग लड़के ने मिलकर पहले बच्चा अस्पताल से एक मोटर साइकिल चोरी की. इस चोरी के बाद सीधे कलेक्टर आवास के आगे से निकले. तभी वहां से निकल रही ट्रेनी महिला जज पूजा जनागल को धक्का देकर गिरा दिया. युवक और नाबालिग को इसका अंदाजा नहीं था कि इस लूट के बाद इन्हें जेल जाना पड़ेगा.

आरोपी कुशाल मेहरा





कुशाल मेहरा के खिलाफ पहले से दर्ज हैं दो मामले

ट्रेनी महिला जज के साथ लूट करने वाले कुशाल मेहरा के खिलाफ सदर और बीछवाल थाने में दो-दो मामले पहले से दर्ज हैं. अब लूट के साथ ही मोटर साइकिल चोरी का अलग से मामला दर्ज किया जा रहा है. हत्या के प्रयास का मामला भी इसके खिलाफ दर्ज हो चुका है. इनमें एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी और आईपीएस अधिकारी विशाल जांगिड़ की भूमिका खास रही.

ट्रेनी महिला जज को गंभीर चोट आई थीं

हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि चेन स्नेचिंग की घटना हुई नहीं थी, बल्कि उसकी कोशिश हुई थी. बदमाशों के धक्के से स्कूटी से गिरी ट्रेनी महिला जज को गंभीर चोट आई थी. उन्हें तीन टांके लगे थे, जबकि एक दांत टूट गया था. इस घटना के खुलासे को लेकर पुलिस ने दस टीमें बनाई थीं. सौ से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे.