हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: ट्रेनी महिला जज से चेन स्नेचिंग का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के साथ मिलकर पहले चुराई थी बाइक

राजस्थान: ट्रेनी महिला जज से चेन स्नेचिंग का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के साथ मिलकर पहले चुराई थी बाइक

Bikaner News: ट्रेनी महिला जज के साथ लूट करने वाले कुशाल मेहरा के खिलाफ सदर और बीछवाल थाने में दो-दो मामले पहले से दर्ज हैं. अब लूट के साथ ही मोटर साइकिल चोरी का अलग से मामला दर्ज किया जा रहा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बीकानेर में ट्रेनी महिला जज पूजा जनागल के साथ लूट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इंद्रा कॉलोनी में रहने वाले आरोपी कुशाल मेहरा को गिरफ्तार किया है. जबकि उसके साथी नाबालिग को डिटेन किया है. बीकानेर पुलिस ने इस मामले में सौ से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने कुछ युवकों की धरपकड़ करने के बाद एक को गिरफ्तार किया.

इस घटना में शामिल नाबालिग के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अलग से की जा रही है. एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि 21 अक्टूबर की इस घटना के बाद पुलिस ने पहचान के लिए इंद्रा कॉलोनी स्टेंड, प्रताप बस्ती, बल्लभ गार्डन, रामपुरा बस्ती में संभावित स्थानों पर रहने वाले बदमाशों के फोटो लिए. उन्हें ट्रेनी जज को दिखाकर दो लोगों से पूछताछ की गई. इनमें एक युवक कुशाल मेहरा पुत्र मघाराम उम्र 29 साल को गिरफ्तार कर लिया.

कुशाल मेहरा और नाबालिग लड़के ने मिलकर पहले बच्चा अस्पताल से एक मोटर साइकिल चोरी की. इस चोरी के बाद सीधे कलेक्टर आवास के आगे से निकले. तभी वहां से निकल रही ट्रेनी महिला जज पूजा जनागल को धक्का देकर गिरा दिया. युवक और नाबालिग को इसका अंदाजा नहीं था कि इस लूट के बाद इन्हें जेल जाना पड़ेगा.

आरोपी कुशाल मेहरा


राजस्थान: ट्रेनी महिला जज से चेन स्नेचिंग का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग के साथ मिलकर पहले चुराई थी बाइक

कुशाल मेहरा के खिलाफ पहले से दर्ज हैं दो मामले

ट्रेनी महिला जज के साथ लूट करने वाले कुशाल मेहरा के खिलाफ सदर और बीछवाल थाने में दो-दो मामले पहले से दर्ज हैं. अब लूट के साथ ही मोटर साइकिल चोरी का अलग से मामला दर्ज किया जा रहा है. हत्या के प्रयास का मामला भी इसके खिलाफ दर्ज हो चुका है. इनमें एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी और आईपीएस अधिकारी विशाल जांगिड़ की भूमिका खास रही.

ट्रेनी महिला जज को गंभीर चोट आई थीं

हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि चेन स्नेचिंग की घटना हुई नहीं थी, बल्कि उसकी कोशिश हुई थी. बदमाशों के धक्के से स्कूटी से गिरी ट्रेनी महिला जज को गंभीर चोट आई थी. उन्हें तीन टांके लगे थे, जबकि एक दांत टूट गया था. इस घटना के खुलासे को लेकर पुलिस ने दस टीमें बनाई थीं. सौ से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 06:48 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Bikaner News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
'बिहारी' Vs बाहरी..किस पर पड़ेगा भारी? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
'सिर्फ भारत की क्यों टारगेट पर?' रूसी तेल कंपनियों पर बैन को लेकर पीयूष गोयल ने ब्रिटेन से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
यूपी में बदलने वाला है मौसम, सुबह-शाम छाया कोहरा, इस दिन से बारिश के साथ बढ़ेगी सर्दी
इंडिया
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
दुश्मनों पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून तैयार, PAK सीमा पर दिखाया दम
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
सिडनी में सम्मान बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानें कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला
ओटीटी
Lokah Chapter 1 Chandra OTT Release: 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' अब ओटीटी पर उड़ाने आ रही गर्दा, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
मुरादाबाद: मदरसे ने 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा, परिजनों ने की शिकायत
हेल्थ
mRNA Vaccine: कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
कैंसर को भी मात देगी कोविड वैक्सीन? mRNA टेक्नोलॉजी से किए जा रहे चौंकाने वाले दावे
जनरल नॉलेज
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
बच्चों के लिए अमृत पर बड़ों के लिए क्यों ‘जहर’ बन जाता है दूध, जानें क्या है इसका DNA कनेक्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget