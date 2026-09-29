राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी. सोमवार को RCA चुनाव में नाम वापसी के बाद मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है. चुनाव में 18 प्रत्याशियों ने सोमवार (28 सितंबर) को अपने नामांकन वापस ले लिए हैं. इसके बाद सभी 6 पदों पर दो-दो उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं. किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ और सभी पदों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा.

चुनाव अधिकारी एके पांडेय ने कहा कि RCA चुनाव के लिए आज मंगलवार (29 सितंबर) को मतदान होगा. सुबह 11 बजे एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें 36 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधि और 2 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे. AGM के बाद सुबह 11:30 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी. मतदान के बाद आज ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

धनंजय और बृजकिशोर के बीच सीधा मुकाबला

RCA के अध्यक्ष पद के लिए धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच सीधा मुकाबला होगा. सोमवार को कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटों ने अपना नाम वापस ले लिया. हालांकि, चुनाव में अब भी मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी के दूसरे नेताओं के बेटे और दूसरे परिजन मैदान में डटे हुए हैं. परिवारवालों के जरिए कई नेता सियासत की पिच के साथ ही क्रिकेट की पिच पर भी बैटिंग करने की फिराक में हैं.

किस पद पर कौन आमने-सामने

छह पदों पर उम्मीदवारों की स्थिति की बात करें तो अध्यक्ष पद पर मुकाबला धनंजय सिंह खींवसर और बृजकिशोर उपाध्याय के बीच है. उपाध्यक्ष पद पर मुकाबला मोहित यादव और रतन सिंह शेखावत के बीच है. सचिव पद पर मुकाबला पिंकेश कुमार जैन और मोहित यादव का है. संयुक्त सचिव पद पर मुकाबला विनोद सहारण और राजेश सारस्वत के बीच है. कोषाध्यक्ष पद पर मुकाबला आशीष तिवाड़ी और विष्णु प्रकाश अग्रवाल के बीच है. कार्यकारिणी सदस्य के लिए धर्मवीर सिंह शेखावत और अरिष्ट सिंघवी के बीच मुकाबला होगा.

डीडी कुमावत ने लगाए चुनाव अधिकारियों पर गंभीर आरोप

एडहॉक कमेटी के पूर्व चेयरमैन और अध्यक्ष पद से नाम वापस लेने वाले डीडी कुमावत ने चुनाव अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कुमावत ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर तीन जिलों को जोड़ा गया और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं की गईं. उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर सीधे बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कुमावत ने आरोप लगाया कि RCA में ऐसे लोगों को जिलों से जोड़ दिया गया, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला और न ही AGM में हिस्सा लिया.

कुमावत ने कहा है कि RCA चुनाव में उनका समर्थन किसी भी उम्मीदवार या गुट को नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता चुनाव प्रक्रिया और चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना है. कुमावत ने कहा कि पहले चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखने का भी ऐलान किया. चुनाव अधिकारी एके पांडे ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं.

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