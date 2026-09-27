राजस्थान में 18 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, शिवानी सिंह बनीं जोधपुर DJ

राजस्थान में हाईकोर्ट प्रशासन ने जिलास्तरीय 18 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया. रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने तबादलों के आदेश जारी किया. इसमें शिवानी सिंह को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियुक्त किया और भरतपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बलजीत सिंह को हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में रजिस्ट्रार विजिलेंस के तौर पर नियुक्त किया गया है.

इसी तरह सुनील कुमार पंचोली को रजिस्ट्रार विजिलेंस मुख्यापीठ जोधपुर, अनिल बेनीवा; को जज स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट संख्या-1 अजमेर एयर मिनाक्षी शर्मा को टोंक में जिला एवं सेशन जज बनाया गया है. सभी न्यायिक अधिकारियों को तबादले के आदेश मिलने के बाद जल्द से जल्द ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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डॉ. सीमा अग्रवाल को रजिस्ट्रार रूल्स मुख्य जोधपुर बनाया गया

हाईकोर्ट के आदेश में डॉ. सीमा अग्रवाल को रजिस्ट्रार रूल्स मुख्य्पीठ जोधपुर बनाया गया है. सुशील कुमार पाराशर को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी परीक्षा सेल मुख्यापीठ जोधपुर, अर्चना मिश्रा को सेशन जज स्पेशल एसीबी कोर्ट संख्या-2 जोधपुर महानगर और हेमंत सिंह बघेला को रजिस्ट्रार प्रशासन जयपुर बेंच लगाया गया है. इसके अलावा देवेन्द्र भाटी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट संख्या-1 जोधपुर महानगर.

जगत सिंह पंवार को एडीजे दौसा, शिव कुमार को क्लासिफिकेशन प्रथम जयपुर बेंच और तोषिता मालानी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फाइनेंस एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मुख्य्पीठ जोधपुर बनाया गया है.

प्रशांत चौधरी एडीजे दौसा बने

विकास कालेर को रजिस्ट्रार क्लासिफिकेशन-1 मुख्य्पीठ जोधपुर और कुलदीप राव को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मुख्यापीठ जोधपुर बनाया गया है. प्रशांत चौधरी को एडीजे दौसा के पद पर भेजा गया है. सीनियर सिविल जज कैडर में रश्मि नवल को एसीजेएम साइबर सेल कोर्ट जयपुर महानगर-1 और पायल अग्रवाल को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मुख्य्पीठ जोधपुर के पद पर तैनात किया गया है.

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इन तबादलों को रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है. इसके मुताबिक इन फैसलों को जनहित से जोड़ा गया है, साथ ही न्यायिक पारदर्शिता भी.

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