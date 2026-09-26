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राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?

राजस्थान मेयर चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा. आज जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों ही नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 26 Sep 2026 08:25 AM (IST)
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राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के तीन शहरों में डिप्टी मेयर का चुनाव आज होने वाला है. जयपुर, जोधपुर और कोटा में बीजेपी ने मेयर का पद जीत लिया था और आज (26 सितंबर) यहां  डिप्टी मेयर (उप महापौर)  पद का चुनाव होना है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने कोटा में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जिस वजह से वहां बीजेपी का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है. 

हालांकि, जयपुर और जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस में आमने-सामने की लड़ाई देखने को मिल सकती है. डिप्टी मेयर चुनाव के लिए इन तीनों शहरों में आज नामांकन होगा और आज ही मतदान और नतीजे भी घोषित होंगे. 

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कितने बजे से शुरू होगी प्रक्रिया?

डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार सुबह 11 बजे तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और फिर 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी. उम्मीदवार अपना नामांकन दोपहर 2 बजे तक ही वापस ले सकेंगे. यदि एक से अधिक उम्मीदवार डिप्टी मेयर के लिए मैदान में हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक इसके लिए मतदान कराया जाएगा और उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी. शाम को ही नतीजे घोषित कर दिए जायेंगे. यदि केवल एक उम्मीदवार डिप्टी मेयर के लिए मैदान में हुआ तो को निर्विरोध ही जीत जाएगा. 

जयपुर में किसका पलड़ा भारी?

जयपुर की बात करें तो यहां कुल 150 पार्षद हैं, डिप्टी मेयर पद जीतने के लिए 76 की संख्या बल की आवश्यकता है. बीजेपी के पास 78, कांग्रेस के पास 57 और 15 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं. यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कोठारी मेयर पद जीत गए हैं. उन्हें 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मुनीता मावर को 60 वोट मिले. बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद के लिए भवानी सिंह राजावत के नाम की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की है. 

जोधपुर और कोटा की बात करें तो दोनों ही जगह 100 पार्षद हैं. जोधपुर में बीजेपी के 45, कांग्रेस के 44 और 10 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. डिप्टी मेयर पद जीतने के लिए 51 पार्षदों की आवश्कता है. हालांकि, अभी तक किसी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. जोधपुर में मेयर पद के चुनाव में बीजेपी के प्रसन्नचंद मेहता ने जीत दर्ज की है. उन्हें 53 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी को 46 ही वोट मिले थे.  

कोटा में बीजेपी के पास 57 पार्षद हैं और ये बहुमत के आंकड़े से अधिक हैं. ऐसे में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही. कांग्रेस ने इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया है जिससे मुकाबला रहा ही नहीं. कोटा से बीजेपी की अनुसुइया गोस्वामी मेयर बनी हैं. उन्हें कुल  65 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता सुमन को केवल 35 वोट मिले. 

राजस्थान मेयर चुनाव में BJP का डंका, जयपुर-कोटा- जोधपुर में जीती पार्टी

 

 

 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Sep 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
BJP Congress RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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