राजस्थान के 3 बड़े शहरों में आज डिप्टी मेयर चुनाव, किसका पलड़ा भारी?

राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के तीन शहरों में डिप्टी मेयर का चुनाव आज होने वाला है. जयपुर, जोधपुर और कोटा में बीजेपी ने मेयर का पद जीत लिया था और आज (26 सितंबर) यहां डिप्टी मेयर (उप महापौर) पद का चुनाव होना है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने कोटा में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जिस वजह से वहां बीजेपी का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है.

हालांकि, जयपुर और जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस में आमने-सामने की लड़ाई देखने को मिल सकती है. डिप्टी मेयर चुनाव के लिए इन तीनों शहरों में आज नामांकन होगा और आज ही मतदान और नतीजे भी घोषित होंगे.

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कितने बजे से शुरू होगी प्रक्रिया?

डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार सुबह 11 बजे तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और फिर 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी. उम्मीदवार अपना नामांकन दोपहर 2 बजे तक ही वापस ले सकेंगे. यदि एक से अधिक उम्मीदवार डिप्टी मेयर के लिए मैदान में हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक इसके लिए मतदान कराया जाएगा और उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी. शाम को ही नतीजे घोषित कर दिए जायेंगे. यदि केवल एक उम्मीदवार डिप्टी मेयर के लिए मैदान में हुआ तो को निर्विरोध ही जीत जाएगा.

जयपुर में किसका पलड़ा भारी?

जयपुर की बात करें तो यहां कुल 150 पार्षद हैं, डिप्टी मेयर पद जीतने के लिए 76 की संख्या बल की आवश्यकता है. बीजेपी के पास 78, कांग्रेस के पास 57 और 15 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं. यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कोठारी मेयर पद जीत गए हैं. उन्हें 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मुनीता मावर को 60 वोट मिले. बीजेपी ने डिप्टी मेयर पद के लिए भवानी सिंह राजावत के नाम की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की है.

जोधपुर और कोटा की बात करें तो दोनों ही जगह 100 पार्षद हैं. जोधपुर में बीजेपी के 45, कांग्रेस के 44 और 10 निर्दलीय पार्षद जीते हैं. डिप्टी मेयर पद जीतने के लिए 51 पार्षदों की आवश्कता है. हालांकि, अभी तक किसी ने भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. जोधपुर में मेयर पद के चुनाव में बीजेपी के प्रसन्नचंद मेहता ने जीत दर्ज की है. उन्हें 53 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी को 46 ही वोट मिले थे.

कोटा में बीजेपी के पास 57 पार्षद हैं और ये बहुमत के आंकड़े से अधिक हैं. ऐसे में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही. कांग्रेस ने इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया है जिससे मुकाबला रहा ही नहीं. कोटा से बीजेपी की अनुसुइया गोस्वामी मेयर बनी हैं. उन्हें कुल 65 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सुनीता सुमन को केवल 35 वोट मिले.

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