दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर एक बार फिर तीन जिंदगियां लील गया. कोटा जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई बार पलटती हुई एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी. हादसे में कार सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए.

हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे निमली के नजदीक हुआ. पुलिस के अनुसार, आठ लेन वाले एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की ओर से आ रही कार अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई. इसके बाद कार डिवाइडर से टकराई और 3 से 4 बार पलटकर सड़क से नीचे जा गिरी. वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

इन लोगों ने गंवाई अपनी जान

मृतकों में राजेश कुमार कानोडिया (50) और मोनिका कानोडिया (45),निवासी अशोक विहार, शास्त्री नगर, दिल्ली शामिल हैं. तीसरे मृतक की पहचान की प्रक्रिया पुलिस की ओर से की जा रही है. सूचना पर सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. थानाधिकारी दौलत साहू के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

एक्सप्रेसवे पर पहले भी हुए जानलेवा हादसे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह कोई पहली बड़ी दुर्घटना नहीं है. कोटा जिले से गुजरने वाले इस हाईवे पर पिछले कुछ समय में कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है. 17 अक्टूबर 2026 को सिमलिया थाना क्षेत्र में कराड़िया टोल प्लाजा के पास श्रद्धालुओं से भरी टेंपो ट्रैवलर 15 फीट गहरी पानी की निकासी वाली नाली में जा गिरी थी. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 लोग घायल हुए.

वहीं 9 अक्टूबर 2026 को कैथून थाना क्षेत्र में बालापुरा और गोपालपुरा टोल प्लाजा के बीच खराब होकर खड़े ट्रेलर से कंटेनर टकरा गया. इसके बाद बचाव कार्य के दौरान दूसरा कंटेनर भी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से जा भिड़ा. हादसे में दो लोगों की मौत और चार लोग घायल हुए.

इसके अलावा 18 मार्च 2026 को कैथून के पास फ्लाईओवर से फॉर्च्यूनर कार नीचे गिर गई थी. इस दुर्घटना में पुणे के तीन युवकों की जान चली गई थी. 13 जुलाई 2025 को बूंदीदा थाना क्षेत्र में ट्रक से टकराने के बाद टेंपो ट्रैवलर में सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी,जबकि 10 लोग घायल हुए थे. 7 मई 2025 को रामगंजमंडी क्षेत्र में अनियंत्रित कार खंभे से टकरा गई थी. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हुई थी.

लगातार सामने आ रही इन दुर्घटनाओं ने एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी, चालक की थकान और आपातकालीन इंतजामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब निमली के पास हुआ ताजा हादसा एक बार फिर इस मार्ग पर सुरक्षित सफर को लेकर चिंता बढ़ा गया है.

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