पिंक सिटी जयपुर में शादी वाले घर में DJ बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच टकराव में बदल गया है. पुलिस की ओर से पांच लोगों को गिरफ्तार कर सड़क पर उनका जुलूस निकालने के बाद मामला गरमा गया. इसके विरोध में शादी वाले परिवार के साथ पूरा इलाका सड़कों पर उतर आया. सैकड़ों लोगों ने खो नागोरियान थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया. देखते ही देखते थाने के बाहर हंगामे की स्थिति बन गई.

पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी लोगों के समर्थन में मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. हालात को काबू करने में अफसरों के पसीने छूट गए. इस हंगामे के चलते शादी का समारोह स्थगित कर दिया गया है और अब इसे बेहद सादगी के साथ किया जाएगा.

DJ बजाने को लेकर पुलिस और शादी वाले परिवार में कहासुनी!

पूरा विवाद 23 नवंबर की रात का है. एक घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था. परिवार में खुशियों का माहौल था और DJ पर गाने बज रहे थे. इसी दौरान रात 10 बजे के बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची. पुलिस ने तेज आवाज में गाने बजाने पर आपत्ति जताते हुए DJ बंद कराने को कहा. इसी बात को लेकर पुलिस और शादी वाले परिवार के लोगों के बीच कहासुनी हो गई. बाद में मामला मारपीट तक पहुंच गया.

पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप

पुलिस का आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई. इसके बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इतना ही नहीं, गिरफ्तार लोगों का सड़क पर जुलूस भी निकाला गया. पुलिस की इस कार्रवाई से परिवार और समाज के लोगों में भारी नाराजगी फैल गई. उनका आरोप है कि पुलिस ने बेवजह लोगों को मुकदमे में फंसाया और गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ मारपीट कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया.

लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए. परिवार और समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी शादी के कार्यक्रम में शराब पीकर पहुंचे थे और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की. लोगों का कहना है कि पुलिस ने पूरे मामले में एकतरफा कार्रवाई की है. उनका सवाल है कि अगर पुलिस के साथ मारपीट हुई थी तो उसके सबूत सामने लाए जाएं, न कि गिरफ्तार लोगों का जुलूस निकालकर उन्हें अपमानित किया जाए.

अदालत ने पुलिस लगाई फटकार

शुक्रवार (27 नवंबर) को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील आसिफ ने अदालत में भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक अदालत ने जुलूस निकालने को लेकर पुलिस को फटकार लगाई और मारपीट के आरोपों के सबूत पेश करने के निर्देश दिए.

थाने के बाहर घंटों तक विरोध प्रदर्शन और हंगामा

इधर, थाने के बाहर घंटों तक विरोध प्रदर्शन और हंगामा चलता रहा. हालात को देखते हुए बड़े पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और उन्हें समझाया. काफी देर की मशक्कत के बाद मामला शांत कराया जा सका. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्रवाई और उसके तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि महिलाओं से बदसलूकी और पुलिस की कथित मारपीट के आरोपों की जांच में क्या सामने आता है.

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