देशभर में परिसीमन बिल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा कर दिया है. गहलोत ने कहा कि मौजूदा सरकार परिसीमन के बहाने ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है, जिससे हमेशा बीजेपी और आरएसएस ही राज करे. अगर एक बार परिसीमन के बहाने संख्या बढ़ गई तो बीजेपी 50 साल तक राज करेगी और उसे कोई हटा नहीं पाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जल्दबाजी में जो कुछ किया जा रहा है, वह देश हित में कतई ठीक नहीं है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं, उसे सरकार को सुनना चाहिए. बीजेपी यह सब सिर्फ अपने स्वार्थ में कर रही है. BJP को देश से कोई मतलब नहीं है और उसे अपनी सत्ता बनाए रखनी है.

गहलोत ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर लाया जा रहा यह प्रस्तावित कानून देश की संसदीय और चुनावी व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है. उन्होंने कहा, “अगर आपकी (केंद्र सरकार) नीयत साफ है और आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो इससे संबंधित विधेयक पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है. सभी दलों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया है. अभी लोकसभा की 543 सीट हैं, उन्हीं पर इसे लागू कर दीजिए.”

अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप

अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, "50-50 करोड़ रुपए देकर दूसरे दलों के सांसदों को खरीदा जा रहा है. दल-बदल विरोधी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं." पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी सिर्फ अपनी लफ्फाजी की वजह से हार गई.

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी ने 3 साल तक कोई काम नहीं किया और सिर्फ बयान में ही व्यस्त रही. मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का अपने घर में हार जाना बेहद शर्मनाक है. जनता के हितों की अनदेखी की और सपने दिखाकर वाह-वाही लूटने की कोशिश की."

गहलोत ने आगे कहा, "राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया और बजट में जो घोषणा की उस पर काम नहीं किया. इसी वजह से जनता ने उसे सबक सिखाया है."

बजट फाइल्स के तीसरे एपिसोड में अशोक गहलोत ने उठाया हाईटेक सिटी का मुद्दा, BJP का पलटवार