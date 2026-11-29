राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर से शराबियों के जाम छलकाने का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि पुलिस के लिए खुली चुनौती भी है. यहां कुछ दिनों पहले शराबियों की एक गैंग ने पुलिस की वैन में बैठकर शराब पार्टी की और जमकर जाम छलकाए.

पुलिस की सरकारी वैन में लगे वायरलेस सेट और दूसरे उपकरणों से छेड़छाड़ की. पुलिस वैन में बैठकर शराब पीने और हुड़दंग करने का वीडियो भी बनाया और उसे अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, घटना 13 सितंबर को एसएमएस अस्पताल के पास की है. पुलिस की टीम समय खत्म होने पर एक बार को बंद करने गई थी. अंदर ज्यादा लोग होने पर ड्राइवर को भी बुला लिया गया और खाली वैन सड़क पर खड़ी रही. पुलिस बार से शराबियों को बाहर निकाल रही थी और शराबियों का गैंग सरकारी वैन में बैठकर पार्टी करने लगा.

पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इस मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. पांच में से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए आशुतोष चक्रवर्ती और मृणाल सुद्रानिया जयपुर शहर के ही रहने वाले हैं. पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कई सवाल हैं, जिन्होंने जयपुर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर कैसे पुलिस की गाड़ी में बैठकर शराब पीने की हिम्मत हुई ? दूसरे जिस तरह से पुलिस की गाड़ी में शराब पी गई, उनके पास आखिर ये गाड़ी कैसे आई ? इसमें पुलिस वालों की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अब देखना ये होगा कि इसमें शामिल पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं .

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