राजस्थान: डीग में शादी के खाने को लेकर खूनी खेल, 1 की मौत, 6 लोग घायल

राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के बोड़ोली गांव में सोमवार (3 नवंबर) को शादी में खाना खाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी में मामला इतना बढ़ गया की एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर फायरिंग कर दी. फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और लगभग 6 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज पहाड़ी अस्पताल में जारी है. वहीं मृतक के शव का अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

खाने को लेकर हुई कहासुनी में खूनी खेल

जानकारी के अनुसार बताया कि तुलसी सैनी के परिवार में 2 दिन पहले शादी थी. जिसमें खाने को लेकर ग्यासी गुर्जर पक्ष के एक युवक से कहासुनी हो गई. सोमवार को भी तुलसी सैनी के यहां कोई वैवाहिक कार्यक्रम था.

इस दौरान ग्यासी गुर्जर पक्ष के लोग तुलसी सैनी के घर पहुंचे और 2 दिन पहले हुए झगड़े को लेकर फिर से झगड़ा करने लगे. तब दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई. जिसके बाद पथराव शुरू हो गया. इस दौरान ग्यासी गुर्जर पक्ष ने तुलसी सैनी पक्ष पर फायरिंग कर दी जिसमें चंदन सैनी की मौत हो गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस

यह घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है. सूचना पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी घायलों को पहाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने चंदन सैनी को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल चंदन सैनी के शव को मोर्च्युरी में रखवा दिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पहाड़ी अस्पताल में समाज के लोगों की पंचायत चल रही है. पंचायत में समाज के लोग जो भी निर्णय करेंगे उसके अनुसार आगे बढ़ा जाएगा. इसलिए शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है. पुलिस भी अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें ग्यासी गुर्जर पक्ष के लोग हाथों में हथियार लेकर खड़े नजर आ रहे हैं. साथ ही वीडियो में गोली चलने की भी आवाज आ रही है लेकिन, पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है.