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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबंगाल में BJP की जीत में राजस्थान के इस नेता का योगदान? नतीजा- खुद ममता बनर्जी हार गईं चुनाव

बंगाल में BJP की जीत में राजस्थान के इस नेता का योगदान? नतीजा- खुद ममता बनर्जी हार गईं चुनाव

Rajasthan News In Hindi: बीजेपी ने बंगाल में बड़ी जीत दर्ज की. वहीं, भवानीपुर में ममता बनर्जी हार गईं. राजेंद्र राठौड़ की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मुकाबला पलट गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 05 May 2026 01:42 PM (IST)
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बीजेपी ने बंगाल में ममता के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की है. एक ओर जहां बीजेपी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. तो वहीं खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई. उनकी इस हार के पीछे राजस्थान के एक नेता का जिक्र हो रहा है.

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ को लेकर कहा कि आठ विधायकों का बहुत धन्यवाद देता हूं. राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में उन्होंने बहुत काम किया मैं सबको प्रणाम करता हूं.

राठौड़ की रणनीति ने मुकाबले को बना दिया अधिक प्रतिस्पर्धी

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट इस हाई-प्रोफाइल सीट पर जहां ममता बनर्जी का प्रभाव लंबे समय से निर्णायक रहा है. वहां राठौड़ की रणनीति ने मुकाबले को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया. भवानीपुर की सामाजिक संरचना बहुस्तरीय है, जहां पारंपरिक बंगाली मतदाताओं के साथ-साथ मारवाड़ी और गुजराती जैसे प्रवासी व्यापारिक समुदायों की भी मजबूत उपस्थिति है. राठौड़ ने इसी सामाजिक ताने-बाने को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति तैयार की जिसका नतीजा यह निकला कि खुद ममता बनर्जी इस सीट पर चुनाव हार गई.

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कार्यकर्ताओं की फौज ने बदल दिया पूरा खेल

आपको बता दें कि जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान राजेंद्र राठौड़ का धन्यवाद दिया. पार्टी ने राजेंद्र राठौड़ को भवानीपुर सीट का जिम्मा दिया, यह सीट राजनीतिक लिहाज से बीजेपी के लिए जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी परंतु बूथ लेवल मैनेजमेंट, डोर टू डोर कैम्पेनिंग, कमजोर बूथो पर कार्यकर्ताओं की फौज ने पूरा खेल बदल दिया. खुद राठोड ग्राउंड लेवल पर प्रचार करते दिखे जिसकी चलते लंबे समय से काबिज तृणमूल कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 05 May 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
West Bengal Elections Mamata Banerjee BJP Rajasthan News
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