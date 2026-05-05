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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ा का मामला, थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर

जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ा का मामला, थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर

Jaipur News In Hindi: जवाहर सर्किल के थाना प्रभारी आशुतोष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है. महेश चंद गुर्जर को नया थाना प्रभारी बनाया गया है.इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हडकंप मचा हुआ है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 05 May 2026 11:15 AM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड गया है. जिसमें पुलिस की लापरवाही ने पूरे विभाग की किरकिरी करा दी है. जिस पर अब कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल के थाना प्रभारी आशुतोष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है. महेश चंद गुर्जर को नया थाना प्रभारी बनाया गया है.

इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हडकंप मचा हुआ है. पुलिस महानिदेशालय से स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीँ इस मामले में थाना प्रभारी पर कार्रवाई में देरी की भी बात उठ रही है. फ़िलहाल उनके खिलाफा विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

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दो पुलिसकर्मी पहले ही निलंबित

यहां बता दें कि इससे पहले इस मामले में दो अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है. साथ ही मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. गर्भवती महिला ने जवाहर सर्किल थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपियों ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया था. घटना के बाद महिला परिवार के साथ थाने पहुंची, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर उचित संवेदनशीलता नहीं बरती गई, जिसके चलते उच्च स्तर पर शिकायत पहुंची. जिस पर निदेशालय ने नाराजगी जताई है.

महिला की सुरक्षा के निर्देश

पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही नए थाना प्रभारी को महिला की सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं. पीडिता को कोई तकलीफ न हो इसके लिए भी लगातर पुलिस अधिकारी संपर्क बनाए हुए हैं.पीडिता को भी इन्साफ की उम्मीद जगी है.

बहरहाल शुरूआती लापरवाही के बाद पुलिस की सक्रियता से अब पीडिता में इन्साफ की उम्मीद जग गयी है.लेकिन जिस तरह का व्यवहार पहले हुआ, उसने पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस विभाग अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 May 2026 11:15 AM (IST)
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Molestation Case RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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