हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान की भीषण गर्मी में ‘राहत की ठंडी फुहार’, पुलिस जवानों को बांटे जाएंगे ORS के 5 लाख पैकेट

राजस्थान की भीषण गर्मी में ‘राहत की ठंडी फुहार’, पुलिस जवानों को बांटे जाएंगे ORS के 5 लाख पैकेट

Rajasthan News: तपती धूप और लू के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान पुलिस राज्यभर के कांस्टेबलों को 5 लाख ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS) वितरित करेगी ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन और लू के प्रभाव से सुरक्षा मिले.

By : मुबारिक खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 05 May 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 44-46 डिग्री तापमान में यह पहल जवानों के लिए राहत भरी है.

प्रदेश में तपती धूप और लू के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान पुलिस ने अपने जवानों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक मानवीय और सराहनीय पहल शुरू की है. महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राज्यभर के कांस्टेबलों को 5 लाख ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS) पैकेट्स वितरित किए जाएंगे, 

इससे ड्यूटी के दौरान डिहाइड्रेशन और लू के प्रभाव से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. इस जनहितकारी अभियान में रोटरी क्लब मुंबई से जुड़े प्रवासी राजस्थानी झुंझुनूं मूल के आशीष पोद्दार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है, जिनकी संवेदनशीलता से पुलिस जवानों को यह सौगात दी जा रही है.

Heat Stroke Symptoms: लू लगने से पहले ये संकेत देता है हमारा शरीर, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

क्या है योजना?

इस पूरे अभियान की कमान डीआईजी प्रशिक्षण शरद चौधरी के नेतृत्व में संभाली गई है. उनके मार्गदर्शन में यह राहत सामग्री राज्य के 12 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों तथा राजस्थान से बाहर संचालित 4 प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी. साथ ही रेंज आईजी के माध्यम से हर कांस्टेबल तक इसकी प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. योजना के तहत प्रत्येक जवान को 10-10 ORS पैकेट्स दिए जाएंगे, ताकि भीषण गर्मी में लंबी ड्यूटी के दौरान वो खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रख सकें. विशेष रूप से यातायात, कानून-व्यवस्था, गश्त और सार्वजनिक ड्यूटी में तैनात जवानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

पहली खेप पहुंची 

इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है. सोमवार को पहली खेप के रूप में 90 हजार ORS से भरे पैकेट्स का ट्रक राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंच गया. इन पैकेट्स को उतारकर हुए प्रशिक्षण केन्द्रों तक पहुंचाया जा रहा है और वहां से वितरण की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. मंगलवार को दूसरी खेप में भी 90 हजार पैकेट्स आने की संभावना है, जबकि अगले 5 से 7 दिनों में अतिरिक्त सप्लाई भी प्राप्त होगी. डीआईजी चौधरी ने बताया कि जब प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की यह पहल न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कदम है, बल्कि ड्यूटी पर डटे जवानों के लिए सचमुच “राहत की ठंडी फुहार” बनकर सामने आई है.

दिल्ली में लू के प्रकोप के बीच CM रेखा गुप्ता ने मजदूरों को दी बड़ी राहत, 3 घंटे की मिली छुट्टी

 

 

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 05 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police HEATWAVE RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ा का मामला, थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर
जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ा का मामला, थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर
राजस्थान
राजस्थान की भीषण गर्मी में ‘राहत की ठंडी फुहार’, पुलिस जवानों को बांटे जाएंगे ORS के 5 लाख पैकेट
राजस्थान की भीषण गर्मी में ‘राहत की ठंडी फुहार’, पुलिस जवानों को बांटे जाएंगे ORS के 5 लाख पैकेट
राजस्थान
डीग में आर्मी हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग, तकनीकी खराबी से मचा हड़कंप, सुरक्षित टला बड़ा हादसा
डीग में आर्मी हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग, तकनीकी खराबी से मचा हड़कंप, सुरक्षित टला बड़ा हादसा
राजस्थान
Rajasthan Weather: मई की झुलसाने वाली गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी-बारिश से राहत, तापमान में गिरावट
मई की झुलसाने वाली गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी-बारिश से राहत, तापमान में गिरावट
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Assembly Election Results: BJP की बंगाल विजय की इनसाइड स्टोरी!
West Bengal Assembly Election Results: BJP की बंगाल विजय की इनसाइड स्टोरी! | Mamata Banerjee
West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
Celebrities
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
एग्रीकल्चर
Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
शिक्षा
Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget