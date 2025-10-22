हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीलवाड़ा: रौब दिखा रहे SDM को पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल

भीलवाड़ा: रौब दिखा रहे SDM को पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल

Bhilwara SDM Viral Video: पेट्रोल पंप पर वह सीएनजी लेने के लिए रुके. उन्होंने कार का बोनट नहीं खोला. इसकी वजह से पंप कर्मी पीछे खड़ी कार में सीएनजी भरने लगा. इस पर एसडीएम ने थप्पड़ जड़ दिया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Oct 2025 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भीलवाड़ा में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद में दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़े. परिवार वालों के सामने रौब गांठने के चक्कर में एसडीएम को भी थप्पड़ खाना पड़ा. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. तिलमिलाए एसडीएम ने पुलिस बुलवाकर तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कराया. उन्होंने पुलिस में लिखित तौर पर शिकायत भी की.

जसवंतपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप का मामला

मामला भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा अजमेर हाईवे के रायला थाना इलाके के जसवंतपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप की है. एसडीएम छोटू लाल शर्मा कुछ दिनों पहले तक भीलवाड़ा में ही तैनात थे. इन दिनों वह प्रतापगढ़ जिले में पोस्टेड हैं. 21 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे वह कार पर परिवार को बिठाकर कहीं जा रहे थे. पेट्रोल पंप पर वह सीएनजी लेने के लिए रुके. उन्होंने कार का बोनट नहीं खोला, इसकी वजह से पंप कर्मी पीछे खड़ी कार में सीएनजी भरने लगा. 

इस पर तिलमिलाए एसडीएम छोटू लाल शर्मा नीचे उतरे और पंप कर्मी को खुद के पद के बारे में बताते हुए धक्का दिया और एक थप्पड़ जड़ दिया. इस बीच पंप कर्मी और उनके बीच कहासुनी होने लगी तो कई दूसरे कर्मचारी आ गए. एक अन्य कर्मचारी ने जब उन्हें समझना चाहा कि आपने कार का बोनट नहीं खोला, इस वजह से दूसरी कर में सीएनजी भरी जाने लगी तो एसडीएम उसे भी गाली देने लगे और उसे भी थप्पड़ जड़ दिया. इसके बदले उस कर्मचारी ने भी एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया. 

पेट्रोल पंप पर मची अफरातफरी

एसडीएम छोटू लाल शर्मा को थप्पड़ पड़ते ही उनके परिवार के लोग भी आगे आ गए. इस दौरान पेट्रोल पंप पर अफरातफरी मच गई. एसडीएम ने इसके बाद पुलिस बुला ली और पंप के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार करवा दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीसीटीवी फुटेज में एसडीएम द्वारा पहले कर्मचारियों को थप्पड़ मारे जाने और फिर थप्पड़ खाने की घटना साफ नजर आ रही है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

थप्पड़बाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का सबब बना हुआ है. तमाम लोगों का कहना है कि यह जैसे को तैसे वाली घटना है. परिवार के सामने अफसरी का रौब झाड़ने के चक्कर में एसडीएम को थप्पड़ खाना पड़ गया. एसडीम इन दिनों प्रतापगढ़ जिले में तैनात हैं लेकिन भीलवाड़ा से हटने के बावजूद वह पंप कर्मियों को स्थानीय एसडीएम ही बता रहे थे.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 08:07 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget