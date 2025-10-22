भीलवाड़ा: रौब दिखा रहे SDM को पेट्रोल पंप कर्मचारी ने जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल

राजस्थान के भीलवाड़ा में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद में दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़े. परिवार वालों के सामने रौब गांठने के चक्कर में एसडीएम को भी थप्पड़ खाना पड़ा. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. तिलमिलाए एसडीएम ने पुलिस बुलवाकर तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कराया. उन्होंने पुलिस में लिखित तौर पर शिकायत भी की.

जसवंतपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप का मामला

मामला भीलवाड़ा जिले के भीलवाड़ा अजमेर हाईवे के रायला थाना इलाके के जसवंतपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप की है. एसडीएम छोटू लाल शर्मा कुछ दिनों पहले तक भीलवाड़ा में ही तैनात थे. इन दिनों वह प्रतापगढ़ जिले में पोस्टेड हैं. 21 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे वह कार पर परिवार को बिठाकर कहीं जा रहे थे. पेट्रोल पंप पर वह सीएनजी लेने के लिए रुके. उन्होंने कार का बोनट नहीं खोला, इसकी वजह से पंप कर्मी पीछे खड़ी कार में सीएनजी भरने लगा.

इस पर तिलमिलाए एसडीएम छोटू लाल शर्मा नीचे उतरे और पंप कर्मी को खुद के पद के बारे में बताते हुए धक्का दिया और एक थप्पड़ जड़ दिया. इस बीच पंप कर्मी और उनके बीच कहासुनी होने लगी तो कई दूसरे कर्मचारी आ गए. एक अन्य कर्मचारी ने जब उन्हें समझना चाहा कि आपने कार का बोनट नहीं खोला, इस वजह से दूसरी कर में सीएनजी भरी जाने लगी तो एसडीएम उसे भी गाली देने लगे और उसे भी थप्पड़ जड़ दिया. इसके बदले उस कर्मचारी ने भी एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया.

पेट्रोल पंप पर मची अफरातफरी

एसडीएम छोटू लाल शर्मा को थप्पड़ पड़ते ही उनके परिवार के लोग भी आगे आ गए. इस दौरान पेट्रोल पंप पर अफरातफरी मच गई. एसडीएम ने इसके बाद पुलिस बुला ली और पंप के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार करवा दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सीसीटीवी फुटेज में एसडीएम द्वारा पहले कर्मचारियों को थप्पड़ मारे जाने और फिर थप्पड़ खाने की घटना साफ नजर आ रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

थप्पड़बाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का सबब बना हुआ है. तमाम लोगों का कहना है कि यह जैसे को तैसे वाली घटना है. परिवार के सामने अफसरी का रौब झाड़ने के चक्कर में एसडीएम को थप्पड़ खाना पड़ गया. एसडीम इन दिनों प्रतापगढ़ जिले में तैनात हैं लेकिन भीलवाड़ा से हटने के बावजूद वह पंप कर्मियों को स्थानीय एसडीएम ही बता रहे थे.