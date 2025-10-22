राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले

राजस्थान में 34 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है. कई सीनियर अफसरों का एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ. राजधानी जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले गए. बीजू जोसेफ जॉर्ज की जगह सचिन मित्तल जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने.

तबादलों की पूरी लिस्ट (नवीन पद)

संजय कुमार अग्रवाल- महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, जयपुर

गोविंद गुप्ता- महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार ब्यूरो

अनिल पालीवाल- महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण एवं यातायात

आनंद कुमार श्रीवास्तव- महानिदेशक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस

अशोक कुमार राठौड़- महानिदेशक पुलिस, जेल

मालिनी अग्रवाल- महानिदेशक पुलिस एवं कमांडेंट जनरल, गृह रक्षा

प्रशाखा माथुर- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण

बीजू जॉर्ज जोसेफ के- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कार्मिक

सुष्मित बिश्वास- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज

दिनेश एमएन- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, उग्रवाद निरोधी दस्ता, एजीटीएफ एवं एएनटीएफ

सचिन मित्तल- पुलिस आयुक्त, जयपुर

संजीव कुमार नर्जरी- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुलिस कम निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी

विशाल बंसल- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, विशेष प्रचलन समूह

विजय कुमार सिंह- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था

हवा सिंह घुमारिया- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा

एस सेंगाधिर- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता

पी रामजी- अतिरिक्त महानिदेशक, जेल

रूपिंदर सिंघ- अतिरिक्त महानिदेशक, आर्म्ड बटालियन एवं एसडीआरएफ

भूपेंद्र साहू- अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस हाऊसिंग

बीएल मीणा- अतिरिक्त महानिदेशक, यातायात

लता मनोज कुमार- अतिरिक्त महानिदेशक, सिविल राइट्स, एंटी ह्यूमन ट्रेफेकिंग एंड कम्यूनिटी पुलिसिंग

प्रफुल्ल कुमार- महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलिजेंस

एच जी राघवेंद्र सुहासा- महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज