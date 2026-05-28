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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'साधु-संतों को राजनीति से दूर...', भैराणा धाम विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम

'साधु-संतों को राजनीति से दूर...', भैराणा धाम विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम

Rajasthan News: भैराणा धाम जमीन विवाद पर राजस्थान सरकार ने नरम रुख अपनाया है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि सरकार संत समाज और आम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए मामले पर विचार करेगी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 May 2026 02:43 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में संत दादू दयाल की तपस्थली भैराणा धाम के आसपास की जमीन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अधिग्रहित किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. साधु-संतों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब राज्य सरकार ने भी इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाने के संकेत दिए हैं. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन बातचीत और विचार-विमर्श का दौर शुरू हो गया है.

राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि सरकार साधु-संतों के साथ-साथ आम जनता की भावनाओं का भी सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि संत समाज ने जो चिंताएं सामने रखी हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उचित फैसला लिया जाएगा.

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उन्होंने यह भी बताया कि इसी वजह से सरकार ने देर रात अधिकारियों की टीम को संतों से बातचीत के लिए भेजा था, ताकि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके.

राजनीतिक बयानबाजी पर भी सरकार ने जताई नाराजगी

जवाहर सिंह बेडम ने इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी पर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. उन्होंने साधु-संतों से भी अपील की कि वे अपने आंदोलन और मांगों को राजनीति से दूर रखें.

सरकार ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि जमीन अधिग्रहण बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि इस तरह के काम कांग्रेस सरकार के समय में होते थे, जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार राज्य में उद्योग, विकास और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रही है.

विरोध के बीच सरकार पर बढ़ा दबाव

भैराणा धाम को संत दादू दयाल की तपस्थली माना जाता है और यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में जमीन अधिग्रहण की खबर सामने आने के बाद संत समाज में नाराजगी बढ़ गई. विरोध प्रदर्शन और बयानबाजी के बाद अब सरकार पर समाधान निकालने का दबाव भी बढ़ता दिख रहा है.

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सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध के दौरान मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए. साथ ही सरकार ने दोहराया कि विकास भी जरूरी है और राज्य में विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 May 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Government RAJASTHAN NEWS Bhairana Dham
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