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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में ईदगाह के बाहर हाइवे जाम, हजारों की संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते दिखे लोग

जयपुर में ईदगाह के बाहर हाइवे जाम, हजारों की संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते दिखे लोग

Bakrid 2026: बकरीद राजधानी जयपुर समेत समूचे राजस्थान में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई. इस दौरान सड़क पर लोग दिखे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 28 May 2026 01:08 PM (IST)
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  • त्यौहार के बाद लोगों ने गले मिलकर दी मुबारकबाद, कुर्बानी की रस्म.

कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज राजधानी जयपुर समेत समूचे राजस्थान में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क की तरक्की व दुनिया में अमन चैन कायम रहने की दुआ की गई. विरोध और एतराज के बावजूद जयपुर में ईदगाह समेत कई जगहों पर आज भी सड़कों पर नमाज अदा की गई. 

यहां ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की वजह से जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे काफी देर तक बंद रहा. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के विधायक और सड़कों पर नमाज अदा करने वाले मुस्लिम तबके के लोग इसे जरूरी बताते हुए सवाल उठाने और विरोध करने वालों को ही गलत बता रहे हैं. कई लोगों की तो दलील है कि अगर सड़क पर कावड़ यात्रा निकलते हैं. बहुसंख्यक समुदाय के दूसरे धार्मिक आयोजन होते हैं तो आधे घंटे के लिए सड़क बंद होने से कोई दिक्कत नहीं होती. 

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जयपुर में सड़क पर पढ़ी गई नमाज

जयपुर में ईदगाह में तकरीबन एक लाख लोगों ने एक साथ नमाज अदा की. यहां ईदगाह कैंपस की क्षमता बमुश्किल पांच से सात हज़ार की है. बाकी लोगों ने ईदगाह के बाहर जयपुर दिल्ली हाईवे पर ही नमाज अदा की. नमाज को लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे काफी देर तक बंद रहा. ईदगाह के साथ ही जयपुर की जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों में भी सड़क पर नमाज हुई है. हालांकि, इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया और राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार से राजस्थान में भी यूपी का योगी मॉडल लागू कर सड़कों पर नमाज कराए जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने की मांग की थी. 

बीजेपी ने लोगों को दी सलाह, कांग्रेस ने किया विरोध

विश्व हिंदू परिषद के साथ ही जयपुर शहर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी सड़कों पर नमाज को लेकर सवाल उठाए और मुस्लिम समुदाय से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के साथ ही जानवरों की कुर्बानी करने के बजाय केक काटकर त्यौहार मनाने की नसीहत दी थी. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के विधायक रफीक खान ने इन बयानों को लेकर एतराज जताया है. उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी हमेशा नफरत फैलाने का काम करती है.

जयपुर में बकरीद की नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद दी. घरों में सेवइयों के जरिए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया. इसके साथ ही तमाम जगहों पर कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई. जयपुर के ईदगाह में युवाओं को नशे से बचने की सलाह दी गई और साथ ही उसकी दुआ भी खासतौर पर की गई. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 May 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Bakri Eid RAJASTHAN JAIPUR
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