जयपुर में ईदगाह के बाहर हाइवे जाम, हजारों की संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते दिखे लोग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्यौहार के बाद लोगों ने गले मिलकर दी मुबारकबाद, कुर्बानी की रस्म.

कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज राजधानी जयपुर समेत समूचे राजस्थान में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क की तरक्की व दुनिया में अमन चैन कायम रहने की दुआ की गई. विरोध और एतराज के बावजूद जयपुर में ईदगाह समेत कई जगहों पर आज भी सड़कों पर नमाज अदा की गई.

यहां ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की वजह से जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे काफी देर तक बंद रहा. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के विधायक और सड़कों पर नमाज अदा करने वाले मुस्लिम तबके के लोग इसे जरूरी बताते हुए सवाल उठाने और विरोध करने वालों को ही गलत बता रहे हैं. कई लोगों की तो दलील है कि अगर सड़क पर कावड़ यात्रा निकलते हैं. बहुसंख्यक समुदाय के दूसरे धार्मिक आयोजन होते हैं तो आधे घंटे के लिए सड़क बंद होने से कोई दिक्कत नहीं होती.

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जयपुर में सड़क पर पढ़ी गई नमाज

जयपुर में ईदगाह में तकरीबन एक लाख लोगों ने एक साथ नमाज अदा की. यहां ईदगाह कैंपस की क्षमता बमुश्किल पांच से सात हज़ार की है. बाकी लोगों ने ईदगाह के बाहर जयपुर दिल्ली हाईवे पर ही नमाज अदा की. नमाज को लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे काफी देर तक बंद रहा. ईदगाह के साथ ही जयपुर की जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों में भी सड़क पर नमाज हुई है. हालांकि, इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया और राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार से राजस्थान में भी यूपी का योगी मॉडल लागू कर सड़कों पर नमाज कराए जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने की मांग की थी.

बीजेपी ने लोगों को दी सलाह, कांग्रेस ने किया विरोध

विश्व हिंदू परिषद के साथ ही जयपुर शहर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी सड़कों पर नमाज को लेकर सवाल उठाए और मुस्लिम समुदाय से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के साथ ही जानवरों की कुर्बानी करने के बजाय केक काटकर त्यौहार मनाने की नसीहत दी थी. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के विधायक रफीक खान ने इन बयानों को लेकर एतराज जताया है. उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी हमेशा नफरत फैलाने का काम करती है.

जयपुर में बकरीद की नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद दी. घरों में सेवइयों के जरिए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया. इसके साथ ही तमाम जगहों पर कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई. जयपुर के ईदगाह में युवाओं को नशे से बचने की सलाह दी गई और साथ ही उसकी दुआ भी खासतौर पर की गई.

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