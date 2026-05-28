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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में मंदिर से दर्शन कर लौट रही लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

Jaipur News: जयपुर में मंदिर से दर्शन कर लौट रही लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा

Jaipur Gangrape Case: जयपुर के वीकेआई थाना इलाके में मंदिर से लौट रही युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने होमगार्ड जवान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 May 2026 01:13 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना शहर के वीकेआई थाना इलाके की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक होमगार्ड जवान भी शामिल बताया जा रहा है. घटना 23 मई की है, लेकिन जांच के बाद अब पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक युवती 23 मई को अपने एक परिचित युवक के साथ सीकर रोड इलाके में स्थित एक मंदिर में दर्शन करने गई थी. दोनों दर्शन कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने दोनों को डराने-धमकाने की कोशिश की और कहा कि वे उनका वीडियो बना चुके हैं.

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वीडियो वायरल करने की धमकी

आरोपियों ने युवक और युवती को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद तीनों ने युवक के साथ मारपीट की. आरोप है कि आरोपियों ने युवक के हाथ-पैर बांध दिए ताकि वह विरोध न कर सके. इसके बाद युवती को जबरन सुनसान जगह पर ले जाया गया.

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप किया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. किसी तरह पीड़िता और उसके परिचित युवक ने पुलिस तक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कई जगह दबिश दी.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा

वीकेआई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने पहले भी ऐसी किसी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं.

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घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों में इस वारदात को लेकर गुस्सा है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 May 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Gangrape Case RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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