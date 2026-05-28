राजस्थान की राजधानी जयपुर में युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना शहर के वीकेआई थाना इलाके की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक होमगार्ड जवान भी शामिल बताया जा रहा है. घटना 23 मई की है, लेकिन जांच के बाद अब पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक युवती 23 मई को अपने एक परिचित युवक के साथ सीकर रोड इलाके में स्थित एक मंदिर में दर्शन करने गई थी. दोनों दर्शन कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने दोनों को डराने-धमकाने की कोशिश की और कहा कि वे उनका वीडियो बना चुके हैं.

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वीडियो वायरल करने की धमकी

आरोपियों ने युवक और युवती को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद तीनों ने युवक के साथ मारपीट की. आरोप है कि आरोपियों ने युवक के हाथ-पैर बांध दिए ताकि वह विरोध न कर सके. इसके बाद युवती को जबरन सुनसान जगह पर ले जाया गया.

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप किया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. किसी तरह पीड़िता और उसके परिचित युवक ने पुलिस तक पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की तलाश में कई जगह दबिश दी.

पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा

वीकेआई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने पहले भी ऐसी किसी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं.

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घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. लोगों में इस वारदात को लेकर गुस्सा है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.