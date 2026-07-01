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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले आशोक गहलोत- BJP और RSS को ले डूबेगा चंदा चोरी का मामला

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले आशोक गहलोत- BJP और RSS को ले डूबेगा चंदा चोरी का मामला

Ram Mandir Donation Scam: अशोक गहलोत के मुताबिक, चंदा चोरी की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. हर किसी की आस्था भगवान राम में है. इस वजह से हर राम भक्त गुस्से में है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 01 Jul 2026 10:51 AM (IST)
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  • पत्थर भेजने के बावजूद उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया.

 अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इस मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि चंदा चोरी का मामला बीजेपी और संघ को ले डूबेगा.

उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. पहले मंदिर का चंदा चोरी किया गया और अब चोरी के बाद सीनाजोरी की जा रही है. मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ये बयान दिया है. 

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जो कल क्रेडिट ले रहे थे वो आज चुप हैं

अशोक गहलोत के मुताबिक, चंदा चोरी की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. हर किसी की आस्था भगवान राम में है. इस वजह से हर राम भक्त गुस्से में है. राम मंदिर पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए जो लोग पूरा क्रेडिट ले रहे थे. आज वो चुप्पी साधे हुए हैं. सियासत की वजह से ही तमाम धर्मगुरु लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे. अशोक गहलोत ने दावा किया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हमारी वजह से बना है. 

राजस्थान के पत्थरों से बना है राम मंदिर

उन्होंने कहा, "अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण राजस्थान के पत्थर से हुआ था. चंपत राय जिन पर आज आरोप लगे हैं, वो तब भी गैर कानूनी तरीके राजस्थान से पत्थर लेकर जा रहे थे. वो मुझसे मिलने आए थे. तब मैंने उन्हें कहा था कि आप गैर कानूनी पत्थर से मंदिर निर्माण क्यों करोगे. मंदिर निर्माण में पवित्र पत्थर का इस्तेमाल होना चाहिए. मैंने चंपत राय को बुलाकर समझाया, सारी प्रक्रिया का पालन कराया और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वैध तरीके से पत्थरों को राजस्थान से अयोध्या भिजवाया था."

चंदा चोरी की घटना निंदनीय 

गहलोत ने आगे कहा कि उन्होंने हमें आज तक क्रेडिट नहीं दिया. हमें उम्मीद थी कि मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में हमें और हमारी कैबिनेट के मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा क्योंकि पत्थर हमने ही वैध तरीके से भेजे जाने का रास्ता साफ किया था. पवित्र मंदिर का निर्माण हमारे पत्थरों से किया गया, लेकिन हमें वहां नहीं बुलाया गया. मंदिर का निर्माण पवित्र काम होता है और उसमें चंदा चोरी की घटना निंदनीय है. उद्घाटन से पहले ही गड़बड़ी शुरू कर दी गई थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot BJP Ayodhya RAM MANDIR RSS मोहन भागवत
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