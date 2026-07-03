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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू

भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू

वेनेजुएला में आए 2 भूकंप ने देश को हिलाकर रख दिया है. US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) का अनुमान है कि भूकंप के चलते मरने वालों की कुल संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 08:00 AM (IST)
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वेनेजुएला में 2 भूकंप से हुई तबाही के बीच एक अनोखा मामला सामने आया है. 44 साल के सिक्योरिटी गार्ड को शॉपिंग मॉल के मलबे के नीचे लगभग 7 दिन तक फंसे रहने के बाद जिंदा बचा लिया गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को अल साल्वाडोर और चिली की खोज और बचाव टीमों ने उत्तरी राज्य ला गुआइरा में 9 मंजिला गैलेरियास प्लाया ग्रांडे शॉपिंग सेंटर के मलबे से हेरनान अल्बर्टो गिल को जिंदा बाहर निकाला.

अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले के अनुसार, गिल को बचाने का ऑपरेशन सोमवार को शुरू हुआ था. वो इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार अपडेट देते रहे. बुकेले ने बताया कि बचावकर्मी ट्यूब के जरिए सिक्योरिटी गार्ड को पानी और जरूरी लिक्विड पहुंचा रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर अस्थिर होने के कारण उन्हें सुरक्षित रूप से गार्ड तक पहुंचने के लिए 2 अलग-अलग सुरंगें खोदनी पड़ीं. 

उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह गिल को मलबे से स्ट्रेचर पर बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में ले जाया गया. इस तरह आखिरकार हेरनान अल्बर्टो गिल को बचा लिया गया. बुकेले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह बचाव अभियान चिली, अमेरिका, पुर्तगाल, मैक्सिको, कोस्टा रिका, वेनेजुएला और अल साल्वाडोर की टीमों की मिली-जुली कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया. इन टीमों ने मलबा हटाने, ढांचे को स्थिर करने और हेरनान तक पहुंचने का रास्ता बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की.

लगभग 70 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
चिली की अग्निशमन सेवा ने बताया कि बचाव अभियान लगभग 70 घंटे तक चला और बाहर निकाले जाने के बाद गिल की हालत ठीक थी. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 दिन पहले 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप आए, जिनमें 2,295 लोगों की मौत हो गई.

मृतकों की संख्या 10 हजार पार
इस आपदा के बाद लापता लोगों की संख्या लगभग 60,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन गुरुवार सुबह तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन डेटाबेस में यह संख्या घटकर लगभग 38,600 रह गई. भूकंप से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य ला गुएरा में सेलफोन सेवा अभी भी रुक-रुक कर चल रही है. संयुक्त राष्ट्र के एक दूत ने कहा कि वो वेनेजुएला के लिए 10,000 बॉडी बैग मंगा रहे है, जबकि US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) का अनुमान है कि मरने वालों की कुल संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Death Venezuela EARTHQUAKE Hernan Alberto Gil
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