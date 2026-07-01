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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय बोले- कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय बोले- कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहली प्रतिक्रिया दी है.

Written By : चित्रा त्रिपाठी |  Updated at : 01 Jul 2026 10:40 AM (IST)
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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने करीबियों से कहा है कि वह कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे. चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार उठ रहे सवालों पर अपने बेहद क़रीबियों से बातचीत में चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में मेरी सेवा हो चुकी है , मंदिर बन गया है . लेकिन कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा. चंपत राय इस वक़्त एकांतवास पर हैं. SIT की फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे है. माना जा रहा है इसके बाद वो अपना पक्ष रख सकते हैं.

अपने बेहद करीबी लोगों से बातचीत में चंपत राय ने कहा कि टिन्नू यादव ने धोखा दे दिया, मुझे ऐसी उम्मीद उससे बिल्कुल नहीं थी. चंपत राय तीर्थ क्षेत्र पुरम में जिस  कमरे में रहते हैं वो बेहद साधारण सा कमरा है. 80 साल के चंपत राय के कमरे में बिस्तर के पास भगवान राम की एक मूर्ति रखी है. जो लोग उनके साथ बैठे थे और आरोपों के बाद चंपत राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे ,तो चंपत राय ने राम जी की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा मुझे किस बात की चिंता, ये आरोप लगवाये हैं तो यही हटायेंगे.

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उधर, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे श्री राम मंदिर से संबंधित कोई जानकारी दी. मुझे पहले यकीन नहीं हुआ. पिछले कुछ दिनों में उस जानकारी की पुष्टि की और वो सही है. आज वो जानकारी आप सबके साथ साझा करूंगा. 

इन सबके बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा मंदिर चढ़ावे में अकेले चंपत राय शामिल नहीं है इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं. आंदोलन के दौरान नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे आंदोलन के दौरान ईंटे पूजा गई थी हम आंदोलन के पक्ष में नहीं थे लेकिन मेरे घर भी लोग चंदा मांगने आए थे हम लोगों ने भी उसे समय चंदा दिया था. उसका कोई हिसाब किताब नहीं है. 

Published at : 01 Jul 2026 09:43 AM (IST)
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