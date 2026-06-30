Ram Mandir Case Live Updates: अयोध्या मामले में बड़ा खुलासा, थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे थे चंपत राय, वापस क्यों लौटे?
Ram Mandir Chori Live Updates: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है. एसआआईटी इस मामले में जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है. हर अपडेट यहां पढ़ें.
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य एवं गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रभु श्रीराम मंदिर के दानपत्र चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा मंदिर ट्रस्ट में बदलाव की मांग की है. 30 जून 2026 को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र है. मंदिर के दानपत्र की चोरी की घटना से पूरे देश में चिंता और आक्रोश है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने में विफल रहे हैं. उनका कहना है कि घटना की जानकारी पहले से होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है.
पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण भारत के कई प्रमुख मंदिरों में वर्षों से ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं, इसलिए राम मंदिर प्रबंधन को भी बेहतर व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास तभी कायम रहेगा जब जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
Ram Mandir Case Live Updates: अजय राय का आया बयान
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें अयोध्या पहुंचते ही नजरबंद कर दिया गया. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें राम मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक वह अयोध्या नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘मंगलवार के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचते ही पुलिस ने मुझे ‘हाउस अरेस्ट’ (नजरबंद) कर दिया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब तक मुझे राम मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिलती, मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा.’’
Ram Mandir Case Live Updates: चंपत राय की गतिविधि पर हमारी नजर- आलोक कुमार
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि चंपत राय की गतिविधि पर आपकी हमारी समाज की नजर है. चंपत राय के इस्तीफे के मुद्दे को ट्रस्ट की बैठक में रखा जाएगा और विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि FIR के दो दिन के अंदर उनका त्यागपत्र हुआ. इसको अनुचित नहीं मानता हूं. विश्व हिंदू परिषद किसी को बचाना नहीं चाहती. हम निगरानी रखेंगे कि जांच में कोई ढील न हो. इस घटना से हिंदू समाज को आघात पहुंचा है. इस मामले में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है. जो दोषी हैं उन्हें जेल जाना होगा.