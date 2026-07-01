हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में कई चौकाने वाले खुलासे हो रहे है. पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ की है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में कई चौकाने वाले खुलासे हो रहे है. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से मंगलवार (30 जून) को जेल के अंदर करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके बयान भी दर्ज किए.

सूत्रों का कहना है कि अब तक इस मामले में जितनी नकदी बरामद हुई है. उसमें सबसे ज्यादा रकम अकेले अविनाश शुक्ला के पास से मिली है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अदालत को बताया था कि सभी आरोपियों के पास से कुल 79.84 लाख रुपये बरामद किए गए है. इनमें सबसे बड़ी रकम अविनाश शुक्ला से बरामद हुई थी.

कोर्ट से पुलिस ने मांगी थी पूछताछ की इजाजत

इसी वजह से अयोध्या पुलिस ने अविनाश से पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी. अदालत से इजाजत मिलने के बाद पुलिस ने जेल पहुंचकर उससे लंबी पूछताछ की.आज की पूरी पूछताछ का केंद्र सिर्फ अविनाश शुक्ला ही रहा.

सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला भी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी था.इसके बावजूद उसके पास से सबसे ज्यादा नकदी मिलने से पुलिस को कई सवालों के जवाब तलाशने थे.

इतनी बड़ी रकम कैसे चुराई?

पूछताछ के दौरान पुलिस ने ये जानने की कोशिश की गई कि उनसे इतनी बड़ी रकम कैसे चुराई. क्या पैसा उसे किसी ने दिया, चोरी में उसकी भूमिका क्या थी. इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे, चोरी कब से हो रही थी और पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया जाता था. इसके अलावा भी पुलिस ने कई अहम सवाल पूछे और उसके बयान दर्ज किए.

सूत्रों का कहना है कि अविनाश से मिली जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. अयोध्या पुलिस जल्द ही बाकी गिरफ्तार आरोपियों से जेल में पूछताछ करेगी. पुलिस अनुमति लेने के लिए भी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकती है.

गोंडा मेडिकल कॉलेज में जलभराव से मरीज बेहाल, एक्स-रे से CT स्कैन तक की सेवाएं प्रभावित

 

Published at : 01 Jul 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, इस शख्स के पास से बरामद हुई सबसे ज्यादा नकदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की दस्तक, आज दिन भर झमाझम बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
यूपी में मानसून की दस्तक, आज दिन भर झमाझम बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, 21 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 'लेडी डॉन' नूरी फरार
नोएडा में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, 21 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 'लेडी डॉन' नूरी फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा मेडिकल कॉलेज में जलभराव से मरीज बेहाल, एक्स-रे से CT स्कैन तक की सेवाएं प्रभावित
गोंडा मेडिकल कॉलेज में जलभराव से मरीज बेहाल, एक्स-रे से CT स्कैन तक की सेवाएं प्रभावित
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget