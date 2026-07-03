राजस्थान में आधी रात मानसून की दस्तक, जयपुर समेत कई जिलों में मौसम हुआ सुहाना

राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में आधी रात को मानसून ने दस्तक दे दी है. जयपुर में रात 12:00 बजे के करीब मानसून की पहली बारिश शुरू हुई. मानसून की बारिश से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. कई इलाकों में बारिश के साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं. इससे मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है.

वहीं बारिश की वजह से कुछ जगहों पर हल्का जलभराव भी हुआ है, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं. जयपुर के साथ राजस्थान के तकरीबन डेढ़ दर्जन जिलों में मानसून की एंट्री हो गई है. हालांकि इस बार राजस्थान में मानसून करीब 12 दिन की देरी से आया है. राजधानी जयपुर समेत राजस्थान में मानसून आमतौर पर 20 जून के करीब आ जाता है.

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मौसम विभाग ने जताया तेज बारिश का अनुमान

राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ कुछ हिस्सों के लिए तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार मानसून सात दिन की देरी से राज्य में पहुंचा. जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, मानसून टोंक, जयपुर और अलवर जिलों से होकर गुजर रहा है.

विभाग के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले पांच-सात दिन के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर तथा जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

भाग ने बताया कि कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में मानसून सक्रिय रहेगा तथा इस दौरान क्षेत्र में भारी बारिश होने का अनुमान है.

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