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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में आधी रात मानसून की दस्तक, जयपुर समेत कई जिलों में मौसम हुआ सुहाना

राजस्थान में आधी रात मानसून की दस्तक, जयपुर समेत कई जिलों में मौसम हुआ सुहाना

Jaipur Weather Today: जयपुर में रात 12:00 बजे के करीब मानसून की पहली बारिश शुरू हुई. मानसून की बारिश से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 03 Jul 2026 07:48 AM (IST)
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राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में आधी रात को मानसून ने दस्तक दे दी है. जयपुर में रात 12:00 बजे के करीब मानसून की पहली बारिश शुरू हुई. मानसून की बारिश से उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. कई इलाकों में बारिश के साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं. इससे मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है. 

वहीं बारिश की वजह से कुछ जगहों पर हल्का जलभराव भी हुआ है, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं. जयपुर के साथ राजस्थान के तकरीबन डेढ़ दर्जन जिलों में मानसून की एंट्री हो गई है. हालांकि इस बार राजस्थान में मानसून करीब 12 दिन की देरी से आया है. राजधानी जयपुर समेत राजस्थान में मानसून आमतौर पर 20 जून के करीब आ जाता है.

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मौसम विभाग ने जताया तेज बारिश का अनुमान

राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ कुछ हिस्सों के लिए तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस बार मानसून सात दिन की देरी से राज्य में पहुंचा. जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, मानसून टोंक, जयपुर और अलवर जिलों से होकर गुजर रहा है.

विभाग के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले पांच-सात दिन के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर तथा जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. 

भाग ने बताया कि कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है. विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में मानसून सक्रिय रहेगा तथा इस दौरान क्षेत्र में भारी बारिश होने का अनुमान है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Jul 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Weather WEATHER RAIN RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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