'एक तरफ जनबल है और दूसरी तरफ...', अंता उपचुनाव को लेकर वसुंधरा राजे का बड़ा दावा

'एक तरफ जनबल है और दूसरी तरफ...', अंता उपचुनाव को लेकर वसुंधरा राजे का बड़ा दावा

Anta By Election 2025: वसुधंरा राजे ने कहा कि यहां की मांग के अनुरूप ही मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है, जो पूरी तरह स्थानीय हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनाव मोरपाल नहीं बल्कि अंता की जनता लड़ रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Nov 2025 11:08 PM (IST)
राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ महिला नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार (4 नवंबर) को बड़ा दावा कर दिया है.

वसुन्धरा राजे ने कहा कि अंता विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव जनबल और धनबल के बीच है और जनबल हमारे साथ है. उन्होंने कहा कि चूंकि जनबल हमारे साथ है, इसलिए तय मानिए जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा.

'एक तरफ जनबल दूसरी तरफ धनबल'

दरअसल पूर्व सीएम राजे बारां में मीडिया से बातचीत कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि अंता में एक तरफ जनबल मतलब जनता की ताकत है, तो दूसरी तरफ धनबल अर्थात पैसों की ताकत है.

राजे ने कहा कि यहां की मांग के अनुरूप ही बीजेपी ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है जो पूरी तरह स्थानीय हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनाव मोरपाल नहीं बल्कि अंता की जनता लड़ रही है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा

वहीं राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार (4 नवंबर) को अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव के लिए काम करने को कहा.

महाजन ने बारां के मिनी सचिवालय में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए धरातल स्तर पर सुरक्षा प्रबंधों का बेहतर इंतजाम हो. उन्होंने कहा कि साथ ही निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को पूरी सतर्कता और समयबद्धता के साथ किया जाए.

अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी

आधिकारिक बयान के अनुसार महाजन ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को पारदर्शी एवं त्रुटिरहित चुनाव को लेकर निर्देश दिए. महाजन ने कहा कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर मतदान के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए.

11 नवंबर को चुनाव, 14 को नतीजे

बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है. वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन चुनाव मैदान में हैं. यह सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण खाली हुई थी.

Published at : 04 Nov 2025 10:51 PM (IST)
Vasundhara Raje Scindia RAJASTHAN NEWS Anta By Election
