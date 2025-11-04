जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?

राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में सोमवार (3 नवंबर) को सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली गई और यह इतना बड़ा हादसा तीन शराब के पव्वे के कारण हुआ. शराब के नशे में बेतरतीब ढंग से सड़क पर डंपर में चलाते हुए ड्राइवर ने जो भी सामने आया उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया.

उसे कुछ नहीं सूझा वो सिर्फ अंधाधुंध डंपर भगाए जा रहा था. ना उसे ये अफसोस था कि मैं किसे मार रहा हूं और न उसे ये समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा है. बस लोगों पर डंपर चढ़ाते जा रहा था घटना स्थल पर मौजूद लोग सड़क पर पड़ी लाशें देखकर सहम गए और इस घटना के बाद शहरभर में आक्रोश है.

2 बार पी थी शराब

डंपर चालक कल्याण मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. होश में आने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. कल्याण मीणा ने बताया कि वो कई दिनों के बाद काम पर लौट रहा था घर से निकला तब भी शराब पी थी और उसके बाद जब डंपर लेकर निकला तो बीच रास्ते में शराब का ठेका दिखाई दिया, वहां से उसने दो पव्वे खरीदे और पी लिए.

रॉन्ग साइड पर उतारा डंपर

आरोपी ने बताया कि उसके बाद उसे कोई होश नहीं था. वो बस डंपर को बेतरतीब ढंग से चलाए जा रहा था. बीच रास्ते में कार सवार व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की तो कल्याण मीणा और गुस्से में आ गया और डंपर को रॉन्ग साइड में उतारकर चलाने लगा.

जो बाहर गए थे फिर कभी घर नहीं लौटे

तेज गति से चलते हुए डंपर को देखकर हर कोई इधर उधर भागने लगा और जो भी सामने आया उसे अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना के बाद जब डंपर ड्राइवर कल्याण सिंह को होश आया तब तक 14 जिंदगियां खत्म हो चुकीं थी. कई घर परिवार उजड़ चुके थे जिन्हें घर पहुंचना था वो सीधे अनंत मार्ग पर चल बसे.