हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान‘अंधेर नगरी चौपट राजा’, वंदे मातरम् पर बहस के बीच अबू आजमी का ऐसा बयान क्यों आया सामने?

‘अंधेर नगरी चौपट राजा’, वंदे मातरम् पर बहस के बीच अबू आजमी का ऐसा बयान क्यों आया सामने?

Abu Azmi on Vande Mataram: वंदे मातरम् पर अबू आजमी ने सरकार पर विकास और प्रशासनिक मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में दखल और मनमानी कार्रवाई बिल्कुल ठीक नहीं.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 09 Dec 2025 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

संसद में शुरू हुई ‘वंदे मातरम्’ की पर बहस और अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

उन्होंने कहा कि देश में विकास की बजाय धार्मिक मुद्दों को उछाला जा रहा है और यह बिल्कुल सही नहीं है. आजमी ने आरोप लगाया कि मनमानी कार्रवाई, वोट चोरी और कानून व्यवस्था की बदहाली जैसे अहम मुद्दों की अनदेखी हो रही है, जबकि वंदे मातरम् पर रोज बयानबाजी की जा रही है.

अंधेर नगरी चौपट राजा- अबू आजमी

अबू आजमी ने वंदे मातरम् को लेकर कहा, “चर्चा तो विकास पर होना चाहिए, देश कर्ज में डूबता जा रहा है चर्चा उस पर होना चाहिए. आप रोज वंदे मातरम् चिल्लाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन किसी के धर्म में दखल देना ठीक नहीं.” उन्होंने आगे कहा, "ये सरकार की मनमानी चल रही है, एकतरफा चल रहा है मामला, अभी वोट चोरी और एसआईआर का मामला चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. अंधेर नगरी चौपट राजा."

 

संसद में जारी है वंदे मातरम् पर चर्चा

इधर संसद के भीतर वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा जोर पकड़ रही है. लोकसभा में सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से इस बहस की शुरुआत हुई, जिसका जवाब कांग्रेस की ओर से डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने दिया. राष्ट्रीय गीत को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख प्रतीक के रूप में रेखांकित किया जा रहा है और सांसद इसकी ऐतिहासिक यात्रा के महत्व का उल्लेख कर रहे हैं. यह चर्चा ऐसे समय हो रही है जब देश में सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श लगातार तेज हो रहा है.

आज, 9 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में भी वंदे मातरम् पर चर्चा जारी है और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस 150 वर्ष की यात्रा का समापन भाषण देंगे. वरिष्ठ नेताओं राधामोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपने विचार रखेंगे. संसद में जहां ऐतिहासिक विरासत पर जोर दिया जा रहा है, वहीं बाहर अबू आजमी जैसे नेता सरकार से विकास और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिससे दोनों स्तरों पर बहस के स्वर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 09 Dec 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Abu Azmi MAHARASHTRA NEWS Parliament Winter Session 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: चुनाव सुधार पर चर्चा...आज संसद में संग्राम? | BJP | Congress | PM Modi
NDA संसदीय दल की बैठक शुरू, PM Modi का माला पहनाकर हुआ सम्मान | Breaking | BJP | Breaking
Lucknow Breaking: घुसपैठियों को लेकर यूपी ATS सक्रिय | CM Yogi | UP Politics | ABP News
Parliament में आज Rahul Gandhi शुरू करेंगे बहस की शुरूआत, जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
जिन किसानों के लिए अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़ा हुआ भारत, उनके लिए ट्रंप देंगे बुरी खबर, जानें क्या है पूरा मामला
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
विश्व
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
IPL 2026 Auction: 1,005 खिलाड़ियों की छुट्टी, इस दिग्गज की चौंकाने वाली वापसी, BCCI ने जारी की ऑक्शन की फाइनल लिस्ट
बॉलीवुड
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की फैन हुईं सौम्या टंडन, गोरी मैम ने की जमकर तारीफ
हेल्थ
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
ट्रेंडिंग
"हवा की तरह आई मौत और..." 100 की रफ्तार से कार ने सड़क किनारे शख्स को उड़ाया- दिल दहला देगा वीडियो
शिक्षा
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
विदेश में करना है MBA तो इस पड़ोसी देश में हैं ये टॉप यूनिवर्सिटी, जानें कैसे मिलेगा दाखिला?
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget