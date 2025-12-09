'शिवसेना के 22 विधायक BJP में आने को तैयार', आदित्य ठाकरे के दावे पर भड़का एकनाथ शिंदे गुट

महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार (8 दिसंबर) को बड़ा बवाल तब खड़ा हुआ जब आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे खेमे के 22 विधायक बीजेपी में आने को तैयार बैठे हैं. यह दावा ऐसे समय आया है जब विपक्ष नेता की नियुक्ति को लेकर खींचतान जारी है, जिससे सत्ता गठबंधन के भीतर हलचल और बढ़ गई है. यह घटनाक्रम राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है.

आदित्य ठाकरे का आरोप और गठबंधन में उठा तूफान

आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि इन 22 विधायकों को पिछले कुछ महीनों में भारी फंडिंग मिली है और वे मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष न होने के बावजूद 'किस बात का डर' सता रहा है. आदित्य ठाकरे ने यह भी तंज कसा कि मुख्यमंत्री को अब अपने ही गठबंधन में 'दो-दो विपक्ष नेता' तैयार होने की चिंता है. उन्होंने भास्कर जाधव के नाम में बदलाव की चर्चाओं को 'गठबंधन के भीतर से प्लांट की गई अफवाह' बताया.

शिंदे गुट का पलटवार और तीखे बयान

शिवसेना शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे के दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. मंत्री संजय शिरसाठ ने कहा, “उद्धव और आदित्य पहले अपने 20 विधायक संभालें, फिर हमपर उंगली उठाएं.” विधायक निलेश राणे ने कटाक्ष किया, “क्या आदित्य ठाकरे ने अब ज्योतिष का धंधा शुरू कर दिया है? हर बात पर भविष्यवाणी कर रहे हैं.” इन बयानों से साफ है कि शिंदे गुट इस आरोप को सत्ता स्थिरता पर हमला मान रहा है और किसी तरह की टूट की संभावना को खारिज करना चाहता है.

देवेंद्र फडणवीस का जवाब और बीजेपी की सफाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को बेबुनियाद कहा और पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि “कह देने से कुछ नहीं होता.” उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा भर कर दे, तो वे भी कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के 20 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं. उन्होंने साफ कहा, “हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए? वे हमारे मित्र दल के हैं और असली शिवसेना भी वही है.”

देवेंद्र फडणवीस ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी किसी तरह की टूट की राजनीति नहीं करती और महायुति आगे और मजबूत होकर उभरेगी. इन बयानों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने राज्य में नई हलचल पैदा कर दी है.