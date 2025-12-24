उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन पर CM फडणवीस ने ली चुटकी, '...जैसे रूस और यूक्रेन साथ आ गए हों'

मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए शिवसेना उद्धव गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन हो गया है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में एक साथ नजर आएंगे. इस गठबंधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाइप ऐसे बनाया जा रहा है जैसे रूस और यूक्रेन साथ आए गए हों, जेलेंस्की-पुतिन बात कर रहे हैं.

दोनों पार्टियों ने अपना अस्तित्व गंवा दिया- सीएम

इस गठबंधन को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि दो ऐसी पार्टियां हैं जो अपना अस्तित्व खोज रही हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है और बार-बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है. तुष्टिकरण की नीति अपनाकर अपना वोट बैंक खो दिया है.

ऐसे में चुनाव नहीं जीता जाता- सीएम

सीएम ने कहा, "ऐसी दो पार्टियां साथ में आई हैं तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है. इन्होंने तुष्टिकरण को अपनाकर अस्तित्व खो दिया है. ये दोनों तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए हैं. ऐसे में चुनाव नहीं जीता जाता."

महायुति मुंबई को जीतेगी- देवेंद्र फडणवीस

सीएम ने आगे कहा, "मुंबई के लोगों ने हमारा विकास देखा है. मुंबई के लोगों ने हमारा किया हुआ परिवर्तन देखा है. इसलिए मुंबई के लोग हमारे साथ हैं. महायुति मुंबई जीतेगी."

उद्धव ठाकरे बहुत ही निराश व्यक्ति हैं- सीएम फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे एक बहुत ही निराश व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा, "मुझे तो अब यह लगता है कि हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहेब के बाद कोई बचा नहीं है. ये दोनों उनके विचारों को दफनाकर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं." उन्होंने ये भी कहा, "देवेंद्र फडणवीस हिन्दू पैदा हुआ है और हिन्दू ही मरेगा. मुंबई, महाराष्ट्र हिन्दुत्ववादी है."