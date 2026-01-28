जिस प्लेन में सवार होकर बारामती जा रहे थे अजित पवार, उस क्रैश की तस्वीरें दिल दहलाने वाली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमहाराष्ट्रजिस प्लेन में सवार होकर बारामती जा रहे थे अजित पवार, उस क्रैश की तस्वीरें दिल दहलाने वाली

Ajit Pawar News: महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान क्रैश हो गया है. विमान खेत में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई. जिसमें अजित पवार का निधन हो गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 10:41 AM (IST)
बारामती के पास अजित पवार का प्लेन क्रैश

महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी के नेता अजित पवार का निजी विमान क्रैश हो गाया है. कहा जा रहा है कि वे किसी कार्यक्रम के लिए यहां पहुंच रहे थे, जिस बीच किसी तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हो गाया. क्रैश के बाद विमान में आग लगी थी.
इस बारमती प्लेन क्रैश में 6 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. वहीं डीजीसीए ने बताया की इस हादसे में अजित पवार का भी निधन हो गया है. दुर्घटनाग्रस्त विमान से पहला शव निकाला गया है. इस विमान में अजित पवार के अलावार 6 और लोग सवार थे.
Published at : 28 Jan 2026 10:33 AM (IST)
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS

