जिस प्लेन में सवार होकर बारामती जा रहे थे अजित पवार, उस क्रैश की तस्वीरें दिल दहलाने वाली
Ajit Pawar News: महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का निजी विमान क्रैश हो गया है. विमान खेत में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई. जिसमें अजित पवार का निधन हो गया.
बारामती के पास अजित पवार का प्लेन क्रैश
Published at : 28 Jan 2026 10:33 AM (IST)
Tags :Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS
महाराष्ट्र
