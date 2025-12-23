BMC चुनाव पर कांग्रेस ने ले लिया बड़ा फैसला? गठबंधन के लिए चुना नया साथी, 'हम MVA का...'

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा. लेकिन, अब बीएमसी चुनाव में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी से हटकर अकेले मैदान में जाने का मन बना चुकी है. इस बात के संकेत पूर्व में कई कांग्रेसी नेताओं ने दिए. लेकिन, अब कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ना चाहती है.

अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं- अमीन पटेल

मुंबई में बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा है कि हम चुनाव अलग से लड़ रहे हैं. हम शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम महा विकास अघाड़ी का हिस्सा हैं. लेकिन बीएमसी चुनाव में हम अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं. हमारे कार्यकर्ता की मांग भी है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े.

'हम लोग अलग से चुनावी मैदान में जाएंगे'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कई बार पहले ही बताया है, हमारा इरादा मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने का है. कार्यकर्ता चाहता है कि हम अलग से चुनाव लड़े. पार्टी भी कार्यकर्ताओं की बात को ध्यान से सुन रही है. कार्यकर्ताओं को बीएमसी चुनाव लड़वाने के लिए हम लोग अलग से चुनावी मैदान में जाएंगे.

'पहली लिस्ट बहुत जल्द जारी की जाएगी'

कांग्रेस नेता ने कहा कि बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बहुत जल्द जारी की जाएगी. आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का ऐलान किया गया है और मैं भी इस कमेटी का हिस्सा हूं. जिन लोगों की ओर से टिकट की दावेदारी आई है, हम सभी को देख रहे हैं, सभी से बारी-बारी मिला जाएगा, जिसके बाद फैसला लेते हुए पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

प्रकाश आंबेडकर के साथ बातचीत जारी- पटेल

कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने कहा कि अब तक हमने उनके साथ तीन मीटिंग की हैं और हमारी बातचीत जारी है. उनकी पार्टी के सदस्य और खुद प्रकाश आंबेडकर भी गठबंधन चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं. मैं अगले एक-दो दिनों में उनसे मिलूंगा. हमारी बातचीत जारी है और दोनों पक्ष पॉजिटिव हैं, आगे का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी बातचीत चल रही है, कोई रास्ता जरूर निकालेंगे.