हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराज्यसभा की राह में शरद पवार पर घेराबंदी! महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उतार सकते हैं 2 उम्मीदवार

राज्यसभा की राह में शरद पवार पर घेराबंदी! महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उतार सकते हैं 2 उम्मीदवार

Maharashtra Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं महाविकास आघाड़ी से शरद पवार मैदान में उतर सकते हैं.

By : वैभव परब | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में होने वाला राज्यसभा चुनाव इस बार निर्विरोध होता नजर नहीं आ रहा है. सियासी गलियारों में हलचल तेज है और मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना बन गई है. खास बात यह है कि पूरा चुनावी समीकरण अब शरद पवार के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है.

16 मार्च को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना है. देश के 10 राज्यों की कुल 30 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें महाराष्ट्र की 7 सीटें शामिल हैं. राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए महायुति के 6 और महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के एक उम्मीदवार के जीतने की संभावना जताई जा रही है.

शरद पवार के खिलाफ रणनीति तेज

इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें शरद पवार पर टिकी हुई हैं. महाविकास आघाड़ी की ओर से उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है. लेकिन दूसरी तरफ महायुति और खासकर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना इस चुनाव को आसान नहीं होने देना चाहती.

सूत्रों के मुताबिक शिवसेना की तरफ से दो उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं. माना जा रहा है कि यह रणनीति सीधे तौर पर शरद पवार के खिलाफ सियासी चुनौती खड़ी करने के लिए बनाई जा रही है. ऐसे में राज्यसभा का यह चुनाव आंकड़ों का दिलचस्प खेल बन सकता है.

बीजेपी ने घोषित किए 4 उम्मीदवार

राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. इनमें पूर्व मंत्री विनोद तावड़े, आरपीआई (आठवले गुट) के प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, हिंगोली के भाजपा नेता रामराव वडकुते और नागपुर की भाजपा नेता माया इवनाते शामिल हैं.

वहीं महाविकास आघाड़ी की ओर से शरद पवार का नाम सामने है. दूसरी तरफ अजित पवार गुट की ओर से पार्थ पवार के नाम की चर्चा चल रही है. हालांकि शिवसेना की ओर से अभी उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे सस्पेंस बना हुआ है.

जीत के लिए चाहिए 37 वोट

राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए पहली वरीयता के कम से कम 37 वोटों की जरूरत होती है. मौजूदा संख्या बल के हिसाब से महायुति के पास करीब 232 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है.

शिंदे गुट के पास करीब 20 अतिरिक्त वोट हैं, जबकि अजित पवार गुट के पास तीन अतिरिक्त वोट माने जा रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक दल अपने-अपने गणित को साधने में जुटे हुए हैं.

महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक होने वाला है. खासकर यह देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार इस राजनीतिक चुनौती का सामना किस तरह करते हैं.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 05 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Rajya Sabha MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
राज्यसभा की राह में शरद पवार पर घेराबंदी! महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उतार सकते हैं 2 उम्मीदवार
राज्यसभा की राह में शरद पवार पर घेराबंदी! महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उतार सकते हैं 2 उम्मीदवार
महाराष्ट्र
Thane News: 6 महीने तक 15 साल की छात्रा से छेड़छाड़, माता-पिता को बताने की धमकी देकर ऐंठे 50 हजार
ठाणे: 6 महीने तक 15 साल की छात्रा से छेड़छाड़, माता-पिता को बताने की धमकी देकर ऐंठे 50 हजार
महाराष्ट्र
ईरान-इजराइल युद्ध के बीच संकट में महाराष्ट्र के किसान, कांग्रेस विधायक ने सरकार से की ये मांग
ईरान-इजराइल युद्ध के बीच संकट में महाराष्ट्र के किसान, कांग्रेस विधायक ने सरकार से की ये मांग
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
महाराष्ट्र: MVA की तरफ से शरद पवार का राज्यसभा जाना तय! कांग्रेस ने किया समर्थन का ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget