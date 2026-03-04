ईरान-इजराइल युद्ध के बीच संकट में महाराष्ट्र के किसान, कांग्रेस विधायक ने सरकार से की ये मांग

ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत में भी सियासत तेज है. इसी बीच महाराष्ट्र से कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से महाराष्ट्र के किसानों का नुकसान हो रहा है. साथ ही उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है.

उन्होंने कहा बड़े पैमाने में किसानों का माल एक्सपोर्ट किया जाता था. जिसमें प्याज, अंगूर और चावल जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो भेजा जा रहा था. वो पड़ा हुआ है. इसके लिए हमने सरकार के सामने इस बात को रखा है. उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों और व्यपारियों को न्याय देने के लिए कदम उठाना चाहिए.

सरकार ने दिया ये जवाब

इन मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखी गई. इस बीच सरकार की तरफ से जवाब आया है कि केंद्र सरकार से हम बात कर रहे हैं. केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा. नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध से आज और ज्यादा महाराष्ट्र का किसान संकट में आ गया है. नाना पटोले ने कहा कि इसमें सरकार को किसानों की मदद करना चाहिए. हमारी सरकार से ही मांग है. इसको लेकर सरकार से लगातार बात की जा रही है.

ईरान पर अमेरिका इजराइल ने किया था हमला

बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने बीते दिनों ईरान पर अपना संयुक्त हमला किया था. जिसमें तेहरान के स्कूल में 160 से ज्यादा बच्चियों की मौक हो गई थी. इसके जवाब में ईरान ने अब दुबई, यूएई, कुवैत समेत कई देशों पर हमला किया है. जिससे मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

ऐसे में युद्ध को लेकर कई क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है. युद्ध की वजह से आवाजाही पर रोक के बाद महाराष्ट्र के किसान भी परेशान हैं. जो अपनी फसलों को मिडिल में बेचने के लिए भेजा करते थे. हवाई सेवा पर रोक लगने के बाद उनका सारा माल गोदाम में पड़ा हुआ खराब हो रहा है. इस मुद्दे को लेकर किसान चिंता में हैं.