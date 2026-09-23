'ज्ञानेश कुमार को जेल में डालो', SIR पर दावे के बीच बोले संजय राउत

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर हो रहे दावों के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर नाराजगी जताते हुए संजय राउत ने उन्हें हटाने की मांग की है. इतना ही नहीं, यूबीटी सांसद ने ज्ञानेश कुमार के अरेस्ट की भी मांग उठाई है.

संजय राउत ने दावा किया, "ज्ञानेश कुमार जैसा भ्रष्ट न कोई पैदा हुआ है और न ही होगा. आज का अखबार पढ़ा तो आश्चर्य नहीं हुआ. इंडियन एक्सप्रेस ने ECI पर बड़ा हाइड्रोजन बम डाला है."

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'ज्ञानेश कुमार ने देशद्रोह किया है'- संजय राउत

संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी ज्ञानेश कुमार की क्रिमिनल कांस्पीरेसी से हर चुनाव जीतती आई है. ज्ञानेश कुमार ने अपराध किया है, देशद्रोह किया है. चुनाव आयोग पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह पूरा अमित शाह के इशारे पर हुआ है. पीएम को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए. यह समाज और विश्व के लिए बहुत खतरनाक है. ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करके कानूनी कारवाई होना चाहिए.

'PM नहीं कर रहे तो राष्ट्रपति करें बर्खास्त'

यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर पीएम मोदी ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त नहीं कर रहे तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील करते हैं कि उन्हें हटाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें. या तो फिर आर्मी इसमें दखल दे. इस देश में चुनाव नाटक और नौटंकी बन गया है.

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि SIR के तहत 13 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं और तीन में से दो चुनाव आयुक्त इस प्रक्रिया से सहमत नहीं थे. इसको लेकर संजय राउत ने सवाल किया कि यह क्या खेल चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार करप्ट हैं. सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए.

हालांकि, भारतीय निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है. सभी आयुक्तों की सहमति से ही सारे फैसले लिए गए हैं.

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