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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसंभाजीनगर: मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हमला, की CP को हटाने की मांग

संभाजीनगर: मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हमला, की CP को हटाने की मांग

गुरुवार देर रात छत्रपति संभाजीनगर के पालकमंत्री संजय शिरसाट के आवास के बाहर कुछ युवको हमला करने की कोशिश की. शराब पीकर इन लोगों ने सुरक्षाकर्मियों को धमकाया और बंगले की तरफ बोतलें फोड़ीं.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 12:22 PM (IST)
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छत्रपति संभाजीनगर के गोलवाड़ी गुरुवार देर रात कुछ उपद्रवियों ने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और छत्रपति संभाजीनगर के पालकमंत्री संजय शिरसाट के आवास के बाहर हमला करने की कोशिश की. शराब पीने से रोके जाने पर सुरक्षाकर्मियों से नाराज होकर तीन युवको ने बंगले की ओर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकीं, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया.

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है. इस मामले पर आद संजय शिरसाट ने प्रेस कांफ्रेस कर जानकारी भी दी. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता नेे भी इसपर सवाल उठाए हैं. 

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पुलिस की लापरवाही पर सवाल

उन्होंने कहा, "कल रात करीब साढ़े दस बजे से पौने ग्यारह बजे के बीच तीन युवक मेरे बंगले के सामने आए. वो देखने में नशे की हालत में लग रहे थे. उन्होंने बोतलें फोड़ीं और यहां तैनात मेरे सुरक्षाकर्मियों को धमकाते हुए कहा कि कई ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) उनकी जेब में हैं. इसके बाद उन्होंने घर की ओर बढ़कर हमला करने की कोशिश की. मुझे इस बात पर कोई विशेष आपत्ति नहीं है कि वो नशे में थे या किसी ने उन्हें उकसाया था. यह अलग बात है. असली सवाल यह है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है?"

महाराष्ट्र के डीजीपी की सराहना

उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा, "पुलिस कमिश्नर का फोन बंद था. न तो कोई डीसीपी उपलब्ध था और न ही कोई एसीपी. एक पालकमंत्री के घर पर हमला हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन में इसकी सुध लेने वाला तक नहीं है. कम से कम इस घटना का संज्ञान तो लिया जाना चाहिए. मैं महाराष्ट्र के डीजीपी की सराहना करना चाहूंगा. मैंने उन्हें रात 12 बजे फोन किया था. उन्होंने मेरा फोन उठाया और कहा कि शिरसाट साहब, मैं उचित कार्रवाई करूंगा और पूरी जानकारी जुटाऊंगा."

शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल

उन्होंने आगे शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुनियादी मुद्दा यह है कि इस शहर में इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं. दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं. पिछले आठ से पंद्रह दिनों में हुई कई हत्याओं की खबरें आपने भी देखी होंगी. मुझे लगता है कि यहां के पुलिस कमिश्नर को इन घटनाओं से कोई सरोकार नहीं है और न ही वो इनकी गंभीरता को समझ रहे हैं.

संजय शिरसाट ने आगे कहा, "मैंने कभी यह नहीं कहा कि पुलिस इस घटना को इसलिए गंभीरता से ले क्योंकि मुझ पर हमला हुआ है. लेकिन अगर मेरी यह स्थिति है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी? यह सवाल निश्चित रूप से उठता है. मैं पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत जरूर करूंगा. लेकिन अगर शहर में कानून-व्यवस्था इसी तरह चल रही है, तो इस स्थिति को गंभीरता से लेने की जरूरत है. मैं मुख्यमंत्री से यही आग्रह करने वाला हूं."

संजय राउत ने उठाए सवाल

वहीं, मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हुए हमले पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं.  उन्होंने कहा कि एक मंत्री के घर पर हमला और लूटपाट होना गंभीर मामला है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर घर में डकैती हुई है तो जरूर कुछ ऐसा होगा, जिसकी वजह से डकैत वहां पहुंचे.

राउत ने कहा कि कुछ समय पहले शिरसाट के घर से पैसों से भरे बैग के वीडियो सामने आए थे. उन्होंने सवाल उठाया कि डकैत किसी मंत्री या विधायक के घर यूं ही नहीं पहुंच जाते. हालांकि, उन्होंने इस संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 13 Nov 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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