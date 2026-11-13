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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभोजपुरी गाने बजाने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सेंट्रल रेलवे को लताड़ा, लगाए आरोप

भोजपुरी गाने बजाने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सेंट्रल रेलवे को लताड़ा, लगाए आरोप

महाराष्ट्र के सेंट्रल रेलवे के कुछ स्टेशनों पर भोजपुरी गाना बजाने जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रयाएं देखने को मिल रही हैं. प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे जानबूझकर की गई हरकत कहा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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 छठ पूजा के अवसर पर मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस पर मराठी भाषी और कुछ राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है. अब इस विवाद पर पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रेलवे अधिकारियों को निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाने को जानबूझकर की गई शरारत करार दिया है.  

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बिहार और यूपी आने-जाने वाले यात्रियों ने किसी व्यवस्था की मांग नहीं की थी, फिर भी सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों को लगा कि यह कोई बहुत बेहतरीन आईडिया है. 

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प्रियंका ने कहा- ये जानबूझकर किया गया

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पोस्ट में आगे महाराष्ट्र में जारी भाषायी संवेदनशीलता के माहौल की ओर इशारा करते हुए चेतावनी भी दी. उन्होंने लिखा कि प्रदेश में भाषाई पहचान को लेकर पहले से ही माहौल गरम है. इस बीच इस तरह से भोजपुरी गाना स्टेशन पर बजाना जानबूझकर की गई शरारत है. इसका खामियाजा इन गरीब यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। पहले से क्या ये कम नफरत झेल रहे थे, जो अब सेंट्रल रेलवे ने इसमें और इजाफा कर दिया है. 

मामला क्या है?

दरअसल, छठ पूजा के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की भारी भीड़ सेंट्रल रेलवे के कुछ स्टेशनों पर देखने को मिल रही थी. भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), LTT, दादर, वडाला जैसे रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए छठ के भोजपुरी भक्ति गीत चला दिए थे. इसका रोजाना सफर करने वाले स्थानिय यात्रियों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) जैसे क्षेत्रिय दलों ने भी इसका विरोध किया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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