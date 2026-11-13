छठ पूजा के अवसर पर मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस पर मराठी भाषी और कुछ राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है. अब इस विवाद पर पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रेलवे अधिकारियों को निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्टेशन पर भोजपुरी गाने बजाने को जानबूझकर की गई शरारत करार दिया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, बिहार और यूपी आने-जाने वाले यात्रियों ने किसी व्यवस्था की मांग नहीं की थी, फिर भी सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों को लगा कि यह कोई बहुत बेहतरीन आईडिया है.

The passengers coming or going to Bihar/UP didn’t ask for this yet central railway officials felt this was some genius idea. In a highly charged atmosphere of linguistic identity, this is deliberate mischief, the brunt of which will be faced by these poor passengers. As if they don’t face enough hate, central railway adding more to it. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 13, 2026

प्रियंका ने कहा- ये जानबूझकर किया गया

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पोस्ट में आगे महाराष्ट्र में जारी भाषायी संवेदनशीलता के माहौल की ओर इशारा करते हुए चेतावनी भी दी. उन्होंने लिखा कि प्रदेश में भाषाई पहचान को लेकर पहले से ही माहौल गरम है. इस बीच इस तरह से भोजपुरी गाना स्टेशन पर बजाना जानबूझकर की गई शरारत है. इसका खामियाजा इन गरीब यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। पहले से क्या ये कम नफरत झेल रहे थे, जो अब सेंट्रल रेलवे ने इसमें और इजाफा कर दिया है.

मामला क्या है?

दरअसल, छठ पूजा के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लोगों की भारी भीड़ सेंट्रल रेलवे के कुछ स्टेशनों पर देखने को मिल रही थी. भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), LTT, दादर, वडाला जैसे रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए छठ के भोजपुरी भक्ति गीत चला दिए थे. इसका रोजाना सफर करने वाले स्थानिय यात्रियों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) जैसे क्षेत्रिय दलों ने भी इसका विरोध किया है.