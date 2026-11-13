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परिसीमन के लिए संसद सत्र की चर्चा के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का तीखा हमला, कहा- पहले 2029 का...

प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने 2029 में महिलाओं से किया वादा पूरा करने की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 09:19 AM (IST)
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पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने के वादे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं से 2029 में जो वादा पूरा करने की बात कही गई थी, उसे अब पूरा किया जाना चाहिए.

उन्होंने इस संबंध में सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा की. इसमें उन्होंने संसद सत्र स्थगित करने, विशेष सत्र बुलाने और सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए. प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से राजनीतिक गतिविधियों के बजाय महिलाओं से किए गए वादे पर काम करने की मांग की.

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महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देने के वादे पर उठाए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार महज एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है."

उन्होंने आगे कहा, "संसद सत्र स्थगित करने, विशेष सत्र बुलाने और सत्र की अवधि बढ़ाने का यह नाटक बंद कीजिए और महिलाओं से 2029 में जो वादा पूरा करने की बात कही थी, उसे पूरा कीजिए."

दिवाली मिलन कार्यक्रम को बताया ध्यान भटकाने की कोशिश

शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता ने दिवाली मिलन कार्यक्रम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए मीडिया का ध्यान असली मुद्दे से हटाने की कोशिश की जा रही है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "दीवाली मिलन कार्यक्रम में मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कुछ फुलझड़ियां छोड़ना भी महज ध्यान भटकाने की कोशिश है. यह सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान हटाने का तरीका है."

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उनके इस बयान के जरिए महिला आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से 2029 में महिलाओं को लेकर किए गए वादे को पूरा करने की मांग की है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Nov 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Women's Reservation MAHARASHTRA NEWS
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