परिसीमन के लिए संसद सत्र की चर्चा के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का तीखा हमला, कहा- पहले 2029 का...

पूर्व राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने के वादे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं से 2029 में जो वादा पूरा करने की बात कही गई थी, उसे अब पूरा किया जाना चाहिए.

उन्होंने इस संबंध में सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा की. इसमें उन्होंने संसद सत्र स्थगित करने, विशेष सत्र बुलाने और सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए. प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से राजनीतिक गतिविधियों के बजाय महिलाओं से किए गए वादे पर काम करने की मांग की.

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महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देने के वादे पर उठाए सवाल

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी देने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार महज एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है."

उन्होंने आगे कहा, "संसद सत्र स्थगित करने, विशेष सत्र बुलाने और सत्र की अवधि बढ़ाने का यह नाटक बंद कीजिए और महिलाओं से 2029 में जो वादा पूरा करने की बात कही थी, उसे पूरा कीजिए."

It is an unfortunate story of India that a promised seat at the power table to the women of this country is being used by the government merely as a political tool. Stop the prorogue/ special session/ extended session drama and do what you promised to deliver in 2029 to the women of the country. Sparking some phuljhadi of distraction for media at a Diwali Milan program is nothing but just that - distraction. — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 13, 2026

दिवाली मिलन कार्यक्रम को बताया ध्यान भटकाने की कोशिश

शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता ने दिवाली मिलन कार्यक्रम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए मीडिया का ध्यान असली मुद्दे से हटाने की कोशिश की जा रही है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "दीवाली मिलन कार्यक्रम में मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कुछ फुलझड़ियां छोड़ना भी महज ध्यान भटकाने की कोशिश है. यह सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान हटाने का तरीका है."

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उनके इस बयान के जरिए महिला आरक्षण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से 2029 में महिलाओं को लेकर किए गए वादे को पूरा करने की मांग की है.