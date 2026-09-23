SIR में आपत्तियों के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- अगर EC को...
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में आहूत विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट के बाद सियासी हलचल तेज है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस महीने में चौदह बार आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में आहूत विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट के बाद सियासी हलचल तेज है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस महीने में चौदह बार आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी.
आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर डटे रहना चाहिए और सबसे पहले इसे ठीक करना चाहिए. अगर ECI को ठीक नहीं किया गया, तो बाकी सभी मुद्दे बेकार हैं.
प्रियंका चतुर्वेदी ने भी साधा निशान
इसी मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीन चुनाव आयुक्तों में से दो हैं, जबकि तीसरे CEC ज्ञानेश कुमार हैं.
चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले 10 महीनों में, इन दोनों आयुक्तों ने SIR रोलआउट के दौरान आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि उन्हें वोटरों के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने के बारे में अंधेरे में रखा गया है.
रिपोर्ट पर क्या बोले EC?
पूर्व सांसद ने दावा किया कि चुनाव आयुक्तों ने नए वोटरों से जुड़े कदमों को 'अनधिकृत और गैरकानूनी' बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि वोटर डेटाबेस का एक्सेस दिल्ली में सेंट्रलाइज (एक जगह केंद्रित) किया जा रहा है.उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर के अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है.
इन सबके बीच सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के सभी फ़ैसले, जिनमें SIR भी शामिल है, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंज़ूरी से लिए गए हैं.