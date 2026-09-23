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SIR में आपत्तियों के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- अगर EC को...

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में आहूत विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट के बाद सियासी हलचल तेज है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस महीने में चौदह बार आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 23 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में आहूत विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट के बाद सियासी हलचल तेज है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस महीने में चौदह बार आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी.

आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि  सभी विपक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर डटे रहना चाहिए और सबसे पहले इसे ठीक करना चाहिए. अगर ECI को ठीक नहीं किया गया, तो बाकी सभी मुद्दे बेकार हैं.

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प्रियंका चतुर्वेदी ने भी साधा निशान

इसी मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तीन चुनाव आयुक्तों में से दो हैं, जबकि तीसरे CEC ज्ञानेश कुमार हैं.

चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले 10 महीनों में, इन दोनों आयुक्तों ने SIR रोलआउट के दौरान आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि उन्हें वोटरों के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने के बारे में अंधेरे में रखा गया है.

रिपोर्ट पर क्या  बोले EC?

पूर्व सांसद ने दावा किया कि चुनाव आयुक्तों ने नए वोटरों से जुड़े कदमों को 'अनधिकृत और गैरकानूनी' बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि वोटर डेटाबेस का एक्सेस दिल्ली में सेंट्रलाइज (एक जगह केंद्रित) किया जा रहा है.उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर के अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है.

इन सबके बीच सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के सभी फ़ैसले, जिनमें SIR भी शामिल है, सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की मंज़ूरी से लिए गए हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 23 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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