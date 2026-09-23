यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल

भारत के हर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर चर्चा तब शुरू हुई जब ये दावे सामने आने लगे कि कमेटी के तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने लगातार 14 बार प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. उत्तर प्रदेश समेत पंजाब-उत्तराखंड, गुजरात विधानसभा और अन्य चुनावों के बीच यह मुद्दा बड़ा हो गया है. इसपर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई है. अखिलेश यादव ने कहा है कि इस रिपोर्ट का सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयुक्त अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं.

अखिलेश यादव ने लिखा, "यह एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं. एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं."

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सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील

इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने आगे कहा, "कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है. यह लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले!"

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