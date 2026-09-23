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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल

यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल

SIR पर उठ रहे सवालों को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि 13 करोड़ भारतीयों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं. 14 बार चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी फिर भी यह प्रक्रिया चलती रही.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Sep 2026 09:58 AM (IST)
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भारत के हर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर गंभीर चर्चा तब शुरू हुई जब ये दावे सामने आने लगे कि कमेटी के तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने लगातार 14 बार प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. उत्तर प्रदेश समेत पंजाब-उत्तराखंड, गुजरात विधानसभा और अन्य चुनावों के बीच यह मुद्दा बड़ा हो गया है. इसपर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई है. अखिलेश यादव ने कहा है कि इस रिपोर्ट का सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयुक्त अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं.

अखिलेश यादव ने लिखा, "यह एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं. एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं."

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सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील

इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने आगे कहा, "कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है. यह लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले!"

10 महीनों में 14 बार, चुनाव आयुक्तों ने जताई नाराजगी, दो ने उठाए SIR पर सवाल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 23 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News SIR
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