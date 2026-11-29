महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक महिला ट्यूशन टीचर द्वारा दो छात्राओं की पिटाई का मामला सामने आया है. टीचर ने होमवर्क न पूरा करने और पढ़ाई में गलती की वजह से दोनों छात्राओं की बुरी तरह पिटाई कर दी. इसके बाद बच्चों के परिजनों में टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

माता-पिता ने आरोप लगाया है कि भिवंडी में मानविक एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने जा रही दो नाबालिग लड़कियों को टीचर ने पीटा और मानसिक रूप से परेशान किया. इस संबंध में लड़कियों की मां ने निजामपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और एकेडमी में पढ़ाने वाले टीचर रिंकू रमेश जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

बच्चियों के शरीर पर चोट के निशान

शिकायत के अनुसार, मां ने देखा बच्चियों के शरीर पर चोट के निशान है. पूछने पर बच्चियों ने बताया कि पढ़ाई और होमवर्क में गलती की वजह से पीटा जा रहा था. शिकायत में कहा गया है कि माता-पिता ने टीचर को फोन और व्हाट्सएप पर बताया था कि लड़कियों को पहले भी पीटा गया है. हालांकि, 26 नवंबर को ट्यूशन से घर लौटने के बाद मां ने देखा कि लड़कियों में से एक के कान में चोट लगी थी और खून बह रहा था. पूछताछ करने पर माता-पिता ने आरोप लगाया है कि लड़की ने उन्हें बताया कि टीचर ने अपने नाखून से उसका कान खींचा और हाथ से पीटा.

ट्यूशन जाने से डर रहीं बच्चियां

शिकायत में कहा गया है कि इस घटना के बाद लड़की ट्यूशन जाने से डरने लगी है और रो रही है और ट्यूशन जाने से मना कर रही है. इस मामले में, टीचर रिंकू रमेश जैन के खिलाफ निज़ामपुर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की धारा 115(2), 118(1) और जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 75 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस बीच, ह्यूमैनिटीज एकेडमी ने माता-पिता के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. निज़ामपुर पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है, और जांच से ही सही बातें सामने आएंगी.