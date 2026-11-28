महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर शनिवार को परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने की केंद्र की नए सिरे से की जा रही कवायद के बीच बैठक हुई. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर सांसदों की बैठक शाम तक खत्म हो गई.

बैठक के बाद शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हसके का बयान आया है. नरेश म्हसके ने कहा, "2023 में मंजूर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिसीमन जरूरी है. लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी और मतदार संघ पुनर्रचना के प्रस्ताव को शिंदे गुट का समर्थन है."

बैठक के बाद क्या बोले सांसद नरेश म्हसके?

नरेश म्हसके ने बताया, "एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के हर फैसले के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया है. सभी सांसदों को प्रस्ताव के समर्थन का निर्देश दिया गया है. इस प्रस्ताव को शिंदे गुट ने एकमत से मंजूर किया है."

नरेश म्हसके ने संजय राउत पर लगाया ये आरोप

नरेश म्हसके ने संजय राउत पर राज्यसभा में दोबारा पहुंचने के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार को खुश करने का आरोप लगाया. सांसद नरेश म्हासके ने कहा कि यह महाराष्ट्र या UBT का एजेंडा नहीं, बल्कि संजय राउत का व्यक्तिगत एजेंडा है.

उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे महिला आरक्षण के फैसले के स्वागत के लिए दिल्ली आ सकते हैं. प्रधानमंत्री से मुलाकात के सवाल पर सांसद ने स्पष्ट पुष्टि नहीं की है. फिलहाल इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

लोकसभा में नया परिसीमन विधेयक पेश करेगी सरकार

केंद्र सरकार लोकसभा में एक नया परिसीमन विधेयक पेश करेगी. इसके तहत महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीट संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रावधान शामिल है. नए विधेयक में यह प्रावधान भी है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से बारी-बारी से किया जाएगा.

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