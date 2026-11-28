महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शरद गुट और अजित पवार गुट के विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पुराने बयान का जिक्र करते हुए प्रतिक्रिया दी है. राज ठाकरे ने इस घटनाक्रम को नाटक करार दिया है.

राज ठाकरे ने कहा, "मैंने यह बात 2 जुलाई 2023 को कही थी, जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) का एक गुट अलग होकर BJP की तरफ चला गया था. बेशक, अगले तीन सालों तक NCP के दोनों गुटों ने आपस में लड़ने का ऐसा नाटक किया कि सब सच मान बैठे और ठीक जैसा मैंने कहा था, अब शरद गुट भी हरकत में आ गया है और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा है."

पवार का जंतर-मंतर है- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने आगे निशाना साधते हुए कहा, "मैंने एक बार कहा था कि यह पवार का 'जंतर-मंतर' है, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं. मैंने 2 जुलाई 2023 को ही इस बारे में बताया था, जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) का एक धड़ा अलग होकर BJP के साथ हो लिया था. अगले तीन सालों तक, NCP के दोनों धड़ों ने आपस में लड़ने का एक बहुत ही convincing (यकीन दिलाने वाला) नाटक रचा."



राज ठाकरे ने आगे यह भी कहा, "अब ठीक मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक शरद गुट भी सक्रिय हो गया है जो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की फिराक में है. मैंने एक बार कहा था कि यह सब पवार के 'जंतर-मंतर' का हिस्सा है. एक ऐसी चीज जिसे बहुत कम लोग ही असल में समझ पाते हैं."

कई दिनों से चल रही हैं विलय की चर्चाएं

बता दें कि महाराष्ट्र एनसीपी में पिछले कई दिनों से शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के विलय को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने इन अटकलों को खारिज करते हुए विराम लगा दिया था. उन्होंने कहा था कि जब मेरा भाई जिंदा था, तब तक विलय की संभावना थी. अब भाई गया विषय समाप्त.

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