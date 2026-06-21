राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) के मद्देनजर मुंबई महानगर क्षेत्र में रेलवे प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों ने विशेष व्यवस्थाएं लागू की हैं, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी परीक्षार्थी को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े.

महाराष्ट्र में इस वर्ष NEET परीक्षा के लिए लगभग 2.2 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है. राज्यभर में परीक्षा के लिए 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के मुंबई, ठाणे, पालघर और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की है.

मुंबई लोकल का पूरा नेटवर्क रहेगा चालू

रेलवे अधिकारियों के अनुसार 21 जून (रविवार) को मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर चलने वाली सभी 1,820 लोकल ट्रेन सेवाएं, जिनमें 94 एसी लोकल सेवाएं भी शामिल हैं, नियमित कार्यदिवस (वीकडे) की समय-सारणी के अनुसार संचालित की जाएंगी.

सामान्यतः रविवार को लोकल ट्रेनों की संख्या कम रहती है, लेकिन NEET परीक्षा को देखते हुए रविवार के लिए निर्धारित कम शेड्यूल को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा सेंट्रल रेलवे के किसी भी मार्ग पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं रखा गया है, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की बाधा न आए.

13 प्रमुख स्टेशनों पर बनाए गए हेल्प डेस्क

पश्चिम रेलवे ने परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की सहायता के लिए 13 प्रमुख स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है. ये हेल्प डेस्क चर्चगेट (CCG), मुंबई सेंट्रल (MMCT), दादर (DDR), बांद्रा (BA), अंधेरी (ADH), बोरीवली (BVI), विरार (BYR), वसई रोड (BSR), पालघर (PLG), वापी (VAPI), बलसाड़ (BL), नवसारी (NVS) और सूरत (ST) स्टेशनों पर कार्यरत रहेंगे.

इन केंद्रों पर कुल 26 वाणिज्यिक कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान, 13 डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट (कॉमर्शियल) तथा मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (CMI) तैनात रहेंगे. ये कर्मचारी परीक्षा केंद्रों की जानकारी, ट्रेन कनेक्टिविटी, आगे के परिवहन साधनों और अन्य आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे.

पेपर लीक विवाद के बाद Re NEET को लेकर सिक्योरिटी टाइट, कोल्हापुर में कड़ी निगरानी में पहुंचे प्रश्नपत्र

विशेष ट्रेनों का भी संचालन

परीक्षार्थियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो विशेष ट्रेनों के संचालन की भी योजना बनाई है. ट्रेन संख्या 09471 बांद्रा टर्मिनस से मणिनगर स्पेशल, ट्रेन संख्या 09351 बांद्रा टर्मिनस से डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल तक चलाई जाएंगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों से लंबी दूरी से आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा. रेलवे प्रशासन ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सभी वाटर बूथ और वाटर वेंडिंग मशीनों को सुचारू स्थिति में रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

रेलवे द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए निगरानी

साथ ही स्टेशन परिसरों में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के सुचारू आवागमन के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी. समय-समय पर सार्वजनिक उद्घोषणाओं (पब्लिक अनाउंसमेंट) के माध्यम से परीक्षार्थियों को आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

रेलवे प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करें. रेलवे का लक्ष्य है कि NEET परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षार्थी सुरक्षित, समय पर और बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके.

पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा प्लान, 6 बागी सांसदों के खिलाफ करने जा रहे ये काम!

