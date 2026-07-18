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उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों का एकनाथ शिंदे गुट में विलय, लोकसभा स्पीकर ने दी मान्यता
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं. वहीं अब उनके बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट में विलय को लोकसभा सचिवालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है.
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों को बड़ी जीत मिली है. शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से मान्यता मिल गई है. लोकसभा सचिवालय ने उद्धव गुट के छह बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी है. अब एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है.
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को उस वक्त करारा झटका लगा था, जब पिछले महीने उनके 6 बागी सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए थे. एकनाथ शिंदे ने उस दौरान ये भी कहा था कि 'ऑपरेशन टाइगर' सफल हुआ.
(अपडेट जारी है.)
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