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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों का एकनाथ शिंदे गुट में विलय, लोकसभा स्पीकर ने दी मान्यता

उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों का एकनाथ शिंदे गुट में विलय, लोकसभा स्पीकर ने दी मान्यता

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं. वहीं अब उनके बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट में विलय को लोकसभा सचिवालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 18 Jul 2026 08:17 PM (IST)
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों को बड़ी जीत मिली है. शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से मान्यता मिल गई है. लोकसभा सचिवालय ने उद्धव गुट के छह बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी है. अब एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है.

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को उस वक्त करारा झटका लगा था, जब पिछले महीने उनके 6 बागी सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए थे. एकनाथ शिंदे ने उस दौरान ये भी कहा था कि 'ऑपरेशन टाइगर' सफल हुआ.

(अपडेट जारी है.)

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA
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