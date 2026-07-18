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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी पर बोले मंत्री योगेश कदम, 'हमने उनके घर पर पुलिस...'

आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी पर बोले मंत्री योगेश कदम, 'हमने उनके घर पर पुलिस...'

Aamir Khan Threat News: महाराष्ट्र के गृहराज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि अभिनेता आमिर खान की तरफ से धमकी मिलने के संबंध में कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 18 Jul 2026 11:27 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को जेल में बंद कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दी गई है. अब इस पर महाराष्ट्र के मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रदेश के गृहराज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि सुरक्षा रिव्यू के बाद जरूरत के मुताबिक अभिनेता आमिर खान की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अभिनेता की ओर से अभी पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है.

महाराष्ट्र के गृहराज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, ''हमें इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है. हमें आमिर खान की तरफ से कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है, लेकिन सुओ मोटो कार्रवाई कर रहे हैं. मामले की जांच की जा रही है.'' 

आमिर खान के घर पर बढ़ाई गई पुलिस विजिलेंस

उन्होंने आगे कहा, ''आमिर खान को पहले से ही सुरक्षा है (एक पुलिस वाला साथ में होता है) लेकिन इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा का रिव्यू लेकर आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जाएगा. हमने उनके घर पर पुलिस का विजिलेंस बढ़ा दिया है. 

हमारी पुलिस ऐसे मामलों में एक्शन लेती है- योगेश कदम

योगेश कदम ने कहा ये भी कहा कि बिश्नोई गैंग लोगों को धमकी देकर सिर्फ वसूली करने का प्रयास करते हैं. हमारी पुलिस ऐसे मामलों में एक्शन लेती है. अनमोल बिश्नोई को भी जल्द भारत लाया जाएगा.

आमिर खान पर ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा देने का आरोप 

धमकी देने वालों ने आमिर खान पर ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. इसे अभिनेता के तीसरे विवाह से जोड़ा गया है. ऑडियो संदेश में चेतावनी दी गई है कि इस तरह के आचरण को बढ़ावा देने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

ऑडियो संदेश की पुलिस कर रही जांच

मुंबई के पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने कहा, ‘‘हम संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो संदेश की बारीकी से जांच कर रहे हैं.’’ हालांकि, इस कथित धमकी को लेकर अब तक आमिर खान या उनके किसी प्रतिनिधि की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस के अधिकारी ने कहा कि ऑडियो संदेश को कथित तौर पर आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई नाम के दो युवकों द्वारा शेयर किया गया है, जिन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी बताया है. बता दें कि आमिर खान ने अभी हाल ही में गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की थी. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Jul 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Lawrence Bishnoi Gang MAHARASHTRA NEWS Yogesh Kadam
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