पेपर लीक विवाद के बाद Re NEET को लेकर सिक्योरिटी टाइट, कोल्हापुर में कड़ी निगरानी में पहुंचे प्रश्नपत्र
Neet Re-exam News: NEET पेपर लीक के बाद आज आयोजित परीक्षा को लेकर कोल्हापुर में 12 परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी CISF को दी गई है. वहीं नागपुर में भी कड़े इंतेजाम किए गए हैं.
NEET पेपर लीक मामले के बाद आज आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 12 परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी CISF को सौंपी गई है. केंद्रीय सुरक्षा बल और कोल्हापुर पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच NEET के प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक भेजे. पूरे जिले में 6,556 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे. इसके अलावा, कोल्हापुर पुलिस एस्कॉर्ट के तहत प्रश्नपत्रों को सभी परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके.
वहीं मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आज होने वाले NEET पेपर के लिए नागपुर में डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़े इंतेजान किए हैं. उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और कैंडिडेट्स को कोई परेशानी न हो.
- NEET एग्जाम नागपुर शहर में 29 एग्जामिनेशन सेंटर और ग्रामीण इलाकों में 1, यानी नागपुर जिले में कुल 30 एग्जामिनेशन सेंटर पर होगा.
- नागपुर जिले से 12,512 कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे.
- इस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर अलग-अलग बैंकों के लॉकर में रखे गए हैं.