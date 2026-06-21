पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा प्लान, 6 बागी सांसदों के खिलाफ करने जा रहे ये काम!

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) में बगावत के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. उद्धव ठाकरे ने पार्टी में बगावत के बीच बड़ा प्लान तैयार किया है. पार्टी के सभी 6 बागी सांसदों के खिलाफ उद्धव ठाकरे 26 जून से 29 जून तक उनके लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे. उद्धव ठाकरे की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है.

दरअसल उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा है. इन सांसदों को उद्धव ठाकरे ने बैठक में बुलाया था, जिसमें यह शामिल नहीं हुए. जिसके बाद इन सांसदों को लेकर बगावती सुर देखने को मिल रहे थे. अब उद्धव ठाकरे इन बागियों के खिलाफ सभी के लोकसभा क्षेत्र में उतरेंगे और जनता को इस धोखे के बारे में बताएंगे.

उद्धव ठाकरे 26 जून से शुरू करेंगे दौरा

उद्धव ठाकरे अपना यह दौरा 26 जून से शुरू करेंगे. 27 जून को उद्धव ठाकरे यवतमाल-वाशिम और हिंगोली लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे. वहीं 28 जून को वे परभणी और धाराशिव लोकसभा क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा 29 जून को वे शिर्डी लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद करेंगे.

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सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार चार दिनों तक छह लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर बागी सांसदों के क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे. वहीं, शनिवार (20 जून) को उद्धव ठाकरे ईशान्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे. इस दौरान वे भांडुप और घाटकोपर में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

बगावत के बीच इस्तीफा देने को तैयार हैं उद्धव ठाकरे

छह लोकसभा सांसदों के विद्रोह का सामना करते हुए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि मैं राजनीति में बलपूर्वक पद पर बने रहने के लिए नहीं आया था. जब तक मेरे सामने खड़े लाखों शिवसैनिक चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूं, मैं लड़ता रहूंगा. लेकिन जिस क्षण आप, बालासाहेब की शिवसेना के सच्चे कार्यकर्ता, मुझसे कहेंगे कि अब जाने का समय आ गया है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा.

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