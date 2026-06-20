NEET Re-Exam से पहले NTA की बड़ी लापरवाही, नागपुर के छात्र को अबूधाबी में मिला सेंटर

पेपर लीक की घटना के बाद नीट (NEET-2026) की दोबारा परीक्षा रविवार (21 जून) को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में देशभर के 22 लाख छात्र हिस्सा लेंगे. परीक्षा से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की बड़ी लापरवाही सामने आई है. दरअसल परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. इसमें नागपुर के एक छात्र को दुबई के अबूधाबी में परीक्षा सेंटर मिला है. जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

छात्र अब्दुल्ला के पिता डॉ. मोहम्मद तालिब ने सवाल उठाया है कि जिस छात्र ने NEET की 3 मई को हुई मूल परीक्षा नागपुर में दी थी, उसे रविवार (21 जून) को होने वाली पुनर्परीक्षा का केंद्र अबूधाबी कैसे दिया जा सकता है? पिता ने छात्र के साल बर्बाद होने का भी सवाल उठाया है.

अबूधाबी सेंटर मिलने पर क्या बोले छात्र के पिता?

नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. तालिब ने बताया कि 14 तारीख से लगातार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश के बावजूद वह डाउनलोड नहीं हो रहा था, शुक्रवार (19 जून) को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जब उन्होंने परीक्षा केंद्र अबूधाबी देखा, तो तुरंत NTA की हेल्पलाइन पर संपर्क किया. NTA अधिकारियों के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्र बदलने के लिए ई-मेल भी भेजा गया.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शनिवार (20 जून) की शाम 4 बजे तक परीक्षा केंद्र बदलकर नागपुर कर दिया जाएगा. इसलिए डॉ. तालिब ने उम्मीद जताई है कि NTA अपने वादे को निभाएगा. चौंकाने वाली बात यह है कि अब्दुल्ला के पास फिलहाल पासपोर्ट भी नहीं है. ऐसे में यदि NTA ने उसका परीक्षा केंद्र नहीं बदला, तो वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा और उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा.

एनटीए ने दी मामले पर प्रतिक्रिया

मामले के सामने आने के बाद एनटीए ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है. जिसमें कहा गया है कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और उचित सत्यापन के बाद अगले कुछ घंटों में कैंडिडेट को नागपुर में सेंटर दे दिया जाएगा.

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आखिर पूरा मामला क्या है?

पेपर लीक के आरोपों के बाद मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET की पुनर्परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है. इसके लिए NTA द्वारा सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. नागपुर के छात्र अब्दुल्ला ने परीक्षा केंद्र के लिए नागपुर, वर्धा या भंडारा का विकल्प चुना था, लेकिन उसके एडमिट कार्ड में UAE के अबूधाबी का परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया.

छात्र और उसके अभिभावकों ने इस संबंध में NTA हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर परीक्षा केंद्र बदलने की मांग की है. यदि परीक्षा केंद्र नहीं बदला गया, तो अब्दुल्ला के पुनर्परीक्षा से वंचित रहने की आशंका है. फिलहाल इस मामले पर एनटीए की तरफ से सेंटर बदलने का आश्वासन दिया गया है.

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