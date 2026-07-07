हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'

The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'

The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' लंदन में हुए वर्ल्ड प्रीमियर के बाद इसके फर्स्ट रिव्यू भी आ गए हैं. फिल्म की काफी तारीफ हो रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का मंडे को लंदन में वर्ल्ड प्रीमियर होस्ट किया गया था. इस मौके पर फिल्म की कास्ट और क्रू ने रेड कार्पेट पर खूब फोटो क्लिक कराई. वहीं इवेंट में अमेरिका और यूके के कुछ चुनिंदा फिल्म क्रिटिक्स भी शामिल हुए थे. इसी के साथ क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते है ये कैसी फिल्म है?

'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट
सोमवार को 'द ओडिसी' देखने वाले कई क्रिटिक्स ने बाद में सोशल मीडिया पर फिल्म के फर्स्ट रिव्यू शेयर किए. लइसे नोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट और एक मास्टरपीस बता रहे हैं. कोलाइडर के स्टीवन वेनट्रॉब ने एक्स पर लिखा, "क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ज़बरदस्त है, मैं सच में इस फिल्म से बहुत इम्प्रेस हुआ हूं. बेहतरीन परफॉर्मेंस से लेकर नोलन की सुपरनैचुरल चीजों को दिखाने के तरीके तक, सब कुछ एकदम सही है."

 

 सीनियर फिल्म क्रिटिक और होस्ट पेरी नेमिरॉफ ने कहा, "द ओडिसी' फिल्ममेकिंग का एक शानदार एक्सपीरियंस है. होमर के एपिक का एक भव्य और दिलचस्प एडेप्टेशन, जो पूरी तरह से क्रिस्टोफर नोलन के स्टाइल वाला लगता है. सच कहूं तो, दुनिया में किसी और फिल्ममेकर के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो इस सोर्स मटीरियल को इतने बड़े स्केल, दायरे और दिल से स्क्रीन पर ला सके. "

 

ओरिजिनल कहानी जितनी ही शानदार है
कई क्रिटिक्स ने तारीफ करते हुए कहा कि नोलन न सिर्फ ओरिजिनल कहानी के बड़े स्केल को दिखा पाए, बल्कि उस पर खरे भी उतरे. फिल्म जनर्लिस्ट रेचल लीशमैन ने कहा, "द ओडिसी अपनी ओरिजिनल कहानी जितनी ही शानदार है और इसमें क्रिस्टोफर नोलन का वो खास अंदाज है जो इसे कुछ अलग बनाता है. यह प्यार और नुकसान की कहानी है और आपको एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसे सिर्फ़ नोलन ही दिखा सकते हैं. यह शानदार, बोल्ड और एकदम बेहतरीन है."

 

फिल्म की कास्ट की भी हुई तारीफ
फैंडैंगो के एरिक डेविस ने भी यही बात कही और रॉबर्ट पैटिनसन की खास तौर पर तारीफ़ की. उन्होंने लिखा, "फिल्म की कास्ट बहुत जबरदस्त है और फिर भी हर किसी को अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलता है. ऐनी हैथवे कमाल की हैं, मैट डेमन बेहतरीन हैं और टॉम हॉलैंड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन मेरे लिए रॉबर्ट पैटिनसन ने पूरी महफिल लूट ली. उन्हें चालाक, हेर-फेर करने वाले और हर पल दिलचस्प अंदाज में देखना बहुत मज़ेदार है. पैटिनसन ने किरदार की बुराई को पूरी तरह से अपनाया है और नतीजा यह है कि यह उनकी अब तक की मेरी पसंदीदा परफॉर्मेंस में से एक है. "

 

 

Published at : 07 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
The Odyssey Christopher Nolen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर संग हुई शादी, सामने आई शादी की पहली तस्वीरें
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर संग हुई शादी, सामने आई शादी की पहली तस्वीरें
बॉलीवुड
पीच कलर के लहंगे में अंशुला कपूर दिखीं गॉर्जियस ब्राइड, बहन की शादी में जाह्नवी-खुशी के लुक ने लूट ली लाइमलाइट
पीच कलर के लहंगे में अंशुला कपूर दिखीं गॉर्जियस ब्राइड, बहन की शादी में जाह्नवी-खुशी के लुक ने लूट ली लाइमलाइट
बॉलीवुड
अंशूला कपूर और रोहन ठक्कर शादी के बंधन में बंधे, सास ने गले लगाया, पापा बोनी कपूर हुए इमोशनल, देखें वीडियो और तस्वीरें
शादी के बंधन में बंधे अंशुला-रोहन, सास ने गले लगाया, पापा बोनी कपूर हुए इमोशनल
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
राजस्थान
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
ओटीटी
'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा
'मेरा पति है, 50 अफेयर करे मेरी प्रॉब्लम...तुझे क्या' शिल्पा शिंदे पर भड़कीं सुनीता आहूजा
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget