क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का मंडे को लंदन में वर्ल्ड प्रीमियर होस्ट किया गया था. इस मौके पर फिल्म की कास्ट और क्रू ने रेड कार्पेट पर खूब फोटो क्लिक कराई. वहीं इवेंट में अमेरिका और यूके के कुछ चुनिंदा फिल्म क्रिटिक्स भी शामिल हुए थे. इसी के साथ क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते है ये कैसी फिल्म है?

'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट

सोमवार को 'द ओडिसी' देखने वाले कई क्रिटिक्स ने बाद में सोशल मीडिया पर फिल्म के फर्स्ट रिव्यू शेयर किए. लइसे नोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट और एक मास्टरपीस बता रहे हैं. कोलाइडर के स्टीवन वेनट्रॉब ने एक्स पर लिखा, "क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' ज़बरदस्त है, मैं सच में इस फिल्म से बहुत इम्प्रेस हुआ हूं. बेहतरीन परफॉर्मेंस से लेकर नोलन की सुपरनैचुरल चीजों को दिखाने के तरीके तक, सब कुछ एकदम सही है."

Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ is INCREDIBLE.



I'm really blown away by this film. Everything from the flawless performances to the way Nolan embraces the supernatural is just perfect.



If you can, SEE IT IN @IMAX 70mm. It’s a jaw dropping experience.



It'll be great… pic.twitter.com/UXEAjF8cKk — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 6, 2026

सीनियर फिल्म क्रिटिक और होस्ट पेरी नेमिरॉफ ने कहा, "द ओडिसी' फिल्ममेकिंग का एक शानदार एक्सपीरियंस है. होमर के एपिक का एक भव्य और दिलचस्प एडेप्टेशन, जो पूरी तरह से क्रिस्टोफर नोलन के स्टाइल वाला लगता है. सच कहूं तो, दुनिया में किसी और फिल्ममेकर के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो इस सोर्स मटीरियल को इतने बड़े स्केल, दायरे और दिल से स्क्रीन पर ला सके. "

THE ODYSSEY is a filmmaking feast. A grand and gripping rendition of Homer’s epic, and one that feels uniquely Christopher Nolan. It’s sincerely hard to imagine any other filmmaker on the planet being able to bring that source material to screen with this much scale, scope and… pic.twitter.com/7jOO5Ch9ZZ — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 6, 2026

ओरिजिनल कहानी जितनी ही शानदार है

कई क्रिटिक्स ने तारीफ करते हुए कहा कि नोलन न सिर्फ ओरिजिनल कहानी के बड़े स्केल को दिखा पाए, बल्कि उस पर खरे भी उतरे. फिल्म जनर्लिस्ट रेचल लीशमैन ने कहा, "द ओडिसी अपनी ओरिजिनल कहानी जितनी ही शानदार है और इसमें क्रिस्टोफर नोलन का वो खास अंदाज है जो इसे कुछ अलग बनाता है. यह प्यार और नुकसान की कहानी है और आपको एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसे सिर्फ़ नोलन ही दिखा सकते हैं. यह शानदार, बोल्ड और एकदम बेहतरीन है."

THE ODYSSEY is as epic as its source material with that level of Christopher Nolan spark that makes it something special. It's a story of love and loss and takes you on quite the journey in only the way Nolan knows how. Breathtaking, bold, and perfection. pic.twitter.com/ycJ2zHEDsQ — Rachel Leishman (@RachelLeishman) July 6, 2026

फिल्म की कास्ट की भी हुई तारीफ

फैंडैंगो के एरिक डेविस ने भी यही बात कही और रॉबर्ट पैटिनसन की खास तौर पर तारीफ़ की. उन्होंने लिखा, "फिल्म की कास्ट बहुत जबरदस्त है और फिर भी हर किसी को अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलता है. ऐनी हैथवे कमाल की हैं, मैट डेमन बेहतरीन हैं और टॉम हॉलैंड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन मेरे लिए रॉबर्ट पैटिनसन ने पूरी महफिल लूट ली. उन्हें चालाक, हेर-फेर करने वाले और हर पल दिलचस्प अंदाज में देखना बहुत मज़ेदार है. पैटिनसन ने किरदार की बुराई को पूरी तरह से अपनाया है और नतीजा यह है कि यह उनकी अब तक की मेरी पसंदीदा परफॉर्मेंस में से एक है. "