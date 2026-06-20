मुंबई: हड़ताल कर रहे BEST कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी, मामला दर्ज करेगी पुलिस

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: हड़ताल कर रहे BEST कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी, मामला दर्ज करेगी पुलिस

Mumbai News: हड़ताल कर रहे BEST कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी, मामला दर्ज करेगी पुलिस

Mumbai News In Hindi: मुंबई पुलिस हड़ताली BEST कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है. डिपो से निकलने वाली बसों को रोकने वाले प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 08:04 AM (IST)
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  • कर्मचारियों की मांग ठेका नियमितीकरण, बजट विलय, बकाया भुगतान आदि हैं.

मुंबई में बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (BEST) के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस हड़ताल के कारण पूरे शहर की बस सेवाएं चरमरा गई हैं, जिससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रोजाना बसों से सफर करने वाले लोगों को टैक्सी, ऑटो, मेट्रो और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है. इस बीच मुबंई पुलिस BEST के कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है.

डिपो से निकलने वाली बसों को रोकने वाले प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. प्रशासन और मुंबई पुलिस ने पहले ही यूनियनों की इस हड़ताल को महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत अवैध घोषित किया था. इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था भंग न करने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद बसों पर हुए पथराव से मामला बढ़ गया है. 

मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक! BEST कर्मचारियों की हड़ताल से सेवा ठप, 2766 में से सिर्फ 32 बसें चलीं

6 बसों को पथराव के कारण वापस डिपो भेजा गया

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (19 जून) सुबह डिपो से बाहर निकल रही BEST बसों को आंदोलनकारी कर्मचारियों ने रोक दिया था. प्रशासन के मुताबिक, सड़क पर उतारी गई 6 बसों को पथराव और अन्य कारणों के चलते वापस डिपो भेजना पड़ा. ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. 

कर्मचारियों की हड़ताल से मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों से BEST बसें लगभग गायब होने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं. BEST के कुल 2,766 बसों के बेड़े में से शुक्रवार को विभिन्न डिपो से 38 बसें निकाली गई थीं, लेकिन हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के विरोध और कुछ जगहों पर पथराव की घटनाओं के कारण छह बसों को वापस लौटना पड़ा. इससे केवल 32 बसें ही यात्रियों की सेवा में चलाई जा सकीं.

कर्मचारियों की क्या है मांगे?

BEST के कर्मचारी कई मांगो को लेकर हड़ताल पर हैं, जिनमें ठेका कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल करने की मांग भी शामिल है. कर्मचारियों की मांग है कि BEST का बजट बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के बजट में विलय किया जाए. इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया का एकमुश्त भुगतान करने और अन्य लंबित मांगों को भी तत्काल पूरा करने की मांग की जा रही है. इन्हीं मांगों को लेकर BEST कर्मचारियों ने कामबंद आंदोलन शुरू किया है.

बता दें कि BEST मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन के बाद शहर की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है और यह प्रतिदिन करीब 23-25 लाख यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध कराता है. BEST के पास फिलहाल करीब 2,766 बसों का बेड़ा है, जिनमें केवल 249 बसें बेस्ट की अपनी हैं, जबकि बाकी बसें निजी ठेकेदारों के जरिए वेट-लीज मॉडल पर संचालित होती हैं.

 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 20 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS BEST Bus MUMBAI NEWS BEST Strike
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